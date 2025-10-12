La victoria de Aldosivi sobre Huracán por 2 a 0, en el estadio José María Minella, reconfiguró el panorama en la lucha por la permanencia y dejó a Talleres nuevamente mirando de cerca la zona comprometida. El conjunto cordobés, que el sábado había logrado un valioso triunfo ante Gimnasia de La Plata por 2-1 con un gol sobre la hora, se mantiene apenas tres puntos por encima del Tiburón en la tabla anual, cuando restan cuatro fechas para el cierre del torneo.

El equipo dirigido por Guillermo Farré consiguió su segunda victoria consecutiva y empieza a creer en la salvación. Los goles de Nathanael Guzmán y Giuliano Cerato le dieron aire a Aldosivi, que continúa penúltimo, pero ahora mucho más cerca de Banfield, Sarmiento, Gimnasia y del propio Talleres, todos dentro de un margen estrecho en la pelea por no descender.

Por su parte, Talleres logró un triunfo clave ante Gimnasia que le permitió cortar una racha negativa y tomar algo de oxígeno. Sin embargo, los resultados de la jornada volvieron a ajustar la diferencia y obligan al equipo cordobés a sostener su recuperación en las fechas que vienen.

El fixture no será sencillo: en la fecha 13 recibirá a River, luego visitará a Vélez, será local de Platense en la 15 y cerrará el campeonato ante Instituto, en un clásico cordobés que podría ser decisivo si la definición por la permanencia llega abierta.

Mientras tanto, San Martín de San Juan cierra la tabla anual y continúa último en la zona de descenso directo. Con todos los márgenes reducidos al mínimo, cada punto vale oro y el tramo final promete una definición tan tensa como imprevisible.