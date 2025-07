Alejandra “Locomotora” Oliveras, la aclamada multicampeona mundial de boxeo femenino, no eligió este deporte por ambición de gloria o por tradición familiar. Su camino hacia el cuadrilátero fue, en sus propias palabras, una necesidad cruda: “El boxeo lo elegí porque no tenía otra, no tenía ni para comer”. Su historia, marcada por la extrema vulnerabilidad, la pobreza y la violencia de género desde temprana edad, la impulsó a los guantes como una forma de defensa, empoderamiento y, sobre todo, supervivencia.

Un Nacimiento en el Ring Un evento traumático, donde su entonces pareja llegó a herir a su hijo, fue el catalizador que la llevó a entrenarse para poder defenderse. Así, a los 14 años, comenzó a golpear bolsas, sin prever el camino profesional que se abriría ante ella. El boxeo representó una segunda oportunidad en su vida, un renacer: “Ahi volví a nacer”, recordaba Oliveras.

Su debut profesional, aunque improvisado a los 17 años en una pelea entre vecinos organizada por un exboxeador que escuchó su historia por radio, fue revelador. Su innata potencia y su “hambre de revancha” captaron la atención de inmediato. Lo que comenzó como un acto de resistencia personal rápidamente se transformó en una destacada carrera de alto nivel, consolidándola como campeona mundial en seis oportunidades y en tres categorías distintas, y convirtiéndola en una de las boxeadoras más reconocidas de América Latina.

Legado Más Allá del Cuadrilátero El impacto de Alejandra Oliveras trascendió los límites del boxeo. La “Locomotora” se erigió como un símbolo de lucha y superación, y una voz potente contra la discriminación y la violencia machista. A pesar de los ataques y la descalificación que sufrió —“Me decían que no era mujer, que era un marimacho. Le gané a todo eso, arriba y abajo del ring”—, demostró su fortaleza inquebrantable. En sus últimos años, continuó inspirando a través de sus redes sociales, dictando charlas, estudiando Psicología y entrenando a jóvenes con historias de vida similares a la suya.

Su legado perdura como testimonio de que el boxeo puede ser mucho más que un deporte; puede ser “una forma de salvarse”. La “Locomotora” Oliveras peleó incansablemente hasta el final, dejando una huella imborrable.

Información Adicional sobre su Estado de Salud Cabe señalar una discrepancia en las fuentes respecto al estado de salud de Alejandra Oliveras. Mientras una de las fuentes indica que "La 'Locomotora' Oliveras falleció este lunes a sus 47 años", otras noticias recientes dentro de las mismas fuentes reportan su internación tras haber sufrido un ACV (accidente cerebrovascular) y detallan su proceso de recuperación en terapia intensiva. Estas fuentes mencionan que "continúa internada", "usa cada vez menos el respirador", "comprende órdenes motoras" y tiene "momentos de apertura ocular" y "períodos de lucidez". Su hermano incluso ha calificado su recuperación como "un milagro".