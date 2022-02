Alfa Romeo terminó con las incongnitas y presentó del nuevo C42 de F1

En horas de la mañana de este domingo, Alfa Romeo irrumpió las redes para mostrar su nuevo coche de cara a una nueva temporada de la Fórmula 1. La escudería presentó su nuevo C42 y, con una cara totalmente renovada, se ilusiona con dar pelea en la previa del inicio de un nuevo Mundial. Valtteri Bottas y Guanyu Zhou serán los encargados de estar al volante.

El nuevo diseño combina el color blanco de las últimas temporadas con mayor presencia del rojo. Luego no haber finalizado un buena temporada el año anterior, el cual finalizaron novenos en el campeonato de constructores con 13 unidades entre ambos pilotos. Las primeras pruebas del año no fueron las mejores, pese a la renovación en sus pilotos (apenas pudieron dar 175 vueltas en el circuito catalán, y finalizaron anteúltimos entre los 10 equipos que salieron a pista).

"Lo que emociona es que no tenemos idea cómo se va a desarrollar la primera carrera. Los tests ayudaron a confirmar lo que esperábamos sobre dónde estamos y el progreso que hemos hecho, ahora nos estamos acercando a lo que importa. Desde que me uní vi mucha motivación en los integrantes del equipo, todos trabajan duro para ser competitivos y eso es un extra para mí cuando estoy en el box", manifestó Bottas, quien llega proveniente de la escudería Mercedes.

"Estoy exaltado por ver al C42 en carrera con el diseño de este año. Estamos en el inicio de una nueva era, con nuevos autos y nuevas regulaciones y eso crea una oportunidad para que todos los equipos puedan progresar ya que todos comenzamos de cero. Todos en Alfa Romeo fueron de gran ayuda desde que llegué, me da orgullo y me emociona. No puedo esperar a estar en pista y conseguir los resultados que merecemos", sentenció el piloto chino Zhou.