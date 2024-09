Alison Meloni Leiva: “El Polideportivo Municipal Corral de Palos es mi vida”

Alison Meloni Leiva, es una joven boxeadora de la ciudad de Córdoba que con apenas 17 años es la flamante Campeona Nacional Juvenil en el Campeonato Nacional Amateur de boxeo femenino en la categoría 69 kilos llevado a cabo en el Palacio de los Deportes “José María Gatica” de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.

Previamente, había logrado el título provincial de Campeona juvenil en la categoría 64 kilos.

Alison es una joven sencilla, introvertida, con una vida no muy diferente a la de muchos adolescentes de la ciudad. Vive en barrio Crisol Sur, con su familia, su mamá, su papá y cinco hermanos menores que ella.

Cursa el tercer año del secundario. De lunes a viernes su semana se distribuye entre la escuela, colaborar con los quehaceres de su casa, dormir un rato la siesta e irse al Polideportivo Municipal Corral de Palos donde entrena a diario.

“El Poli, todo este espacio es mi vida. No puedo estar si no entreno. Este lugar significa mucho para mí”, relata emocionada.

Su rutina de dos horas diarias de lunes a viernes se alarga a los sábados y domingos si sabe que se acerca una pelea, y entonces entrena “sin descanso”.

Alison es la primera integrante de su familia que practica boxeo. Relata con orgullo que sus comienzos en el deporte fueron a los 7 años, cuando sufría bullying en la escuela primaria.

En ese momento, sus padres pensaron que aprender artes marciales sería una buena idea, lo que la llevó a practicar taekwondo y kung fu, disciplinas que le dieron seguridad y comenzaron a fortalecer su conducta.

A los 12 años comenzó a hacer kick boxing recreativo en un gimnasio de su barrio, lo que la llevó a darse cuenta que era buena “tirando manos”, algo que ella notaba y que su profesor le resaltaba a menudo.

Recuerda que fue en ese momento cuando comenzó a interesarse por el boxeo y que todos los viernes miraba peleas con su papá por la televisión lo que la llevó a decidirse a ser boxeadora.

Ya no le interesaba seguir practicando kick boxing, sino que quería ingresar en un nivel competitivo. De ese modo se lo trasmitió a su papá, quien la ayudó en la búsqueda de un espacio para cumplir con su sueño.

Con 13 años y por recomendación llegaron al Club Escuela Presidente Roca donde Raúl Tabares, quien actualmente es su entrenador, se desempeñaba como instructor. En ese espacio, y luego de un tiempo de práctica, de tener constancia y disciplina debutó con su primer enfrentamiento ganándolo por puntos.

En su primera pelea se recuerda muy nerviosa, aunque sabe que luego de haber subido al ring se sintió segura por enseñar lo que sabia y que el resultado fue exitoso.

Al tiempo se trasladaron al Polideportivo Municipal Corral de Palos, espacio con historia de grandes campeones. Con el mismo instructor, continúa entrenando en el Poli y obteniendo cada día mayor experiencia.

También se sumó al equipo el profesor Virgilio “Pato” Arauz, quien no solo le enseña de boxeo sino las formas de manejarse en la vida y Santos “Falucho” Laciar, que tal como Alison destaca “Es un verdadero privilegio que me acompañe y más con lo que significa ese nombre para nuestro país”.

La joven boxeadora estuvo casi un año inactiva porque no le salían rivales ni peleas, pero nunca se rindió gracias a los consejos de sus profesores que le repetían que “no bajara los brazos, y que ya saldría la oportunidad, que le diera tiempo al tiempo”.

Hace casi un mes salió campeona provincial y nacional juvenil por knock out, representando a su provincia, y a su querido gimnasio, Corral de Palos.

“Representar a los cordobeses es un orgullo tremendo, esta es la razón por la que entreno porque me gusta esto que hago. Es muy lindo ver a la gente cómo me sigue y estoy muy agradecida siempre”, dice Alison entre sonrisas de emoción y algo de vergüenza cuando se le pregunta qué es lo que siente.

Por su edad y cantidad de peleas, Alison es amateur. Su próxima meta es seguir sumando peleas hasta llegar a ser profesional y luego a pelear por el título del mundo.

Cada vez que sube al ring, Alison, se siente segura por su derecha, y a diferencia de otros colegas, sabe que sube a ganar. “Muchas boxeadoras y boxeadores salen a estudiar al contrincante en el primer round, pero yo salgo a definir, salgo decidida y confiada en lo que sé hacer”.

De modo tímido reconoce que su derechazo es su mejor virtud dentro del ring, “yo tiro buena derecha en la zona media del estómago y después lo cruzo con un cross de izquierda”, cuenta mientras hace la mímica refiriendo a ese golpe que logra impactar con gran fuerza y velocidad y que tiene, en la mayoría de los casos, el poder de desestabilizar al oponente.

A pesar de su corta edad y experiencia, se la nota confiada, alegre por el momento que está viviendo y segura de que llegará a ser campeona mundial.

«Aspiro a convertirme en campeona del mundo, representando no solo a mi provincia, sino a todo el país. Además, quiero ayudar a mi familia, que siempre me ha apoyado. Vengo de una familia humilde, y mi mayor anhelo es sacarlos adelante y poder ayudarlos en todo lo que necesiten. También sueño con tener un gimnasio propio, donde pueda ayudar a jóvenes que, como yo, buscan una salida a través del deporte».

La joven deportista reconoce su potencial, sabe sus fortalezas y menciona el apoyo de su familia y la gente que la acompaña, a sus compañeros del Polideportivo y especialmente a Dios que le da día a día lo que necesita para seguir.

Destaca que el boxeo le dio disciplina y seguridad para solucionar las cosas de otro modo, y afirma que nunca llegó a utilizarlo fuera del ring.

El deporte la sacó de la calle, donde se pasaba horas sin hacer nada, “El boxeo me hizo una persona más seria. Mis entrenadores además de enseñarme a tirar golpes, me enseñan a cómo manejarme en la vida, me aconsejaron a volver a estudiar, me animaron a retomar los estudios que yo había dejado. Así que volví a estudiar, me está yendo bien en el colegio y en el deporte”.

La púgil sabe lo que es el boxeo, y lo que a ella le dio y le está dando, por eso alienta a que aquellas chicas y chicos que no se animan o no se deciden a sumarse a practicarlo a que lo hagan, porque es un deporte muy lindo “El boxeo te forma como persona y como deportista”, vuelve a destacar.

Polideportivo Corral de Palos, semillero de grandes boxeadores

La disciplina de los puños es uno de los estandartes de este Polideportivo Municipal, deporte con el que trabajan para reconstruir el tejido social y rescatar a los chicas y chicos del flagelo de las adicciones y de la calle, tal como lo dice su cartel de bienvenida “Un niño más en el Poli es un niño menos en la calle”.

El Polideportivo es reconocido por ser cuna y semillero de reconocidos boxeadores, Hector “Pigu” Garay, Mariano Carrera, Locomotora Castro, Carolina “Chapita” Gutiérrez, Alejandra “Locomotora” Olivera, Julio “Chupete” Ler, Ceferino Darío Labarda, David Emanuel Peralta, Pablo Chacón y Omar “Huracán” Narváez, entre otros.

Este espacio municipal ubicado en calle Ernesto Guastoni 3456, de barrio Corral de Palos, luce totalmente renovado en infraestructura y también ha ampliado su franja horaria para la práctica de la disciplina.

La actividad es gratuita y abierta para todo público. Allí se puede practicar y el entrenar tanto el boxeo social, recreativo y competitivo.

La edad de inicio es desde los seis años para las categorías infantiles (sin contacto), femenino y masculino (juveniles, desde los 14 años, y mayores). La franja horaria de entrenamiento es de 9 a 12 horas y de 15 a 22.

Llegar al Poli es muy fácil, ya que en la esquina te dejan el colectivo 83 y 84.

En la actualidad cuenta con un plantel de seis entrenadores que dictan, enseñan y aconsejan a chicas y chicos los gajes de esta disciplina.

El proyecto es muy amplio y abarcativo. El equipo de profesores trabaja en la parte recreativa y competitiva con eje central en ayudar a los chicos en situación de vulnerabilidad social, particularmente en el tema adicciones.

El Polideportivo tiene a Santos Benigno Laciar, excampeón del mundo, como supervisor general de todos los técnicos que imparten las clases.

Contención social

En el Polideportivo Corral de Palos aparte de educar en el deporte se realiza un acompañamiento social.

A tal fin, existe un convenio entre la Municipalidad de Córdoba y la Provincia, a través de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, en la que se dispone un espacio para atender el consumo problemático en jóvenes; y acompañar y asistir a las familias que lo requieran.

De este modo, una vez por semana, profesionales de la salud de la Secretaría de Prevención y Atención de las Adicciones asisten al espacio para hablar, ayudar y brindarles herramientas a personas en situación de consumo, tanto como con terapias individuales como grupales.

Todo aquel vecino que quisiera iniciarse en la disciplina o buscar algún tipo de ayuda en relación a la problemática de las adicciones, puede acercarse al Polideportivo Corral de Palos , ubicado en la calle Ernesto Guastoni 3456, de lunes a viernes de 9 horas a 19 horas, teniendo en cuenta que las clases son de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 22.00.