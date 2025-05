Almagro Básquetbol Club de la Asociación Villa María se consagró Campeón

El ALMAGRO BASQUETBOL CLUB (Asoc. Villa María) se quedó con el título de Campeón venciendo en la Final al Club Sportivo Maipú (Asoc. Río Cuarto) por 15 tantos a 8 en el Club Ajedrez(Cosquín).

Los Campeones CÉSAR BORDA, FRANCO PÉREZ, SAID LÓPEZ y FABIÁN RAYES, D.T. Alicia Allemandi.

Tercero se ubicó el Club Social y Deportivo Sinsacate (Asoc. Caroya) y cuarto el Club Atlético y Biblioteca Villa del Rosario (Asoc. Luque).

OSCAR ACOSTA (h) (Villa del Rosario) fue destacado con el premio “Mejor Conducta Deportiva”.

Primer título de Campeón Provincial de Clubes Campeones para Almagro, tercer título en el historial para un Club de la Asociación Villa María, Círculo Italiano en Villa María/Morteros ’95 , Leandro N. Alem en Caroya ‘02 y Almagro en Punilla ’25.



Resultados

Domingo 04/Mayo - Estadio “Julio César Roberti” del Club Ajedrez, Social y Deportivo Cosquín.

Semifinales

1) VLLA del ROSARO 3 – ALMAGRO 15

Juez: Julio Abendaño(Internacional de James Craik)

2) SINSACATE 13 – MAIPU 15

Juez: José Ledesma(Nacional de San Francisco).

Final

Cancha N° 2: ALMAGRO (César Borda, Franco Pérez y Said López. Sup. Fabián Rayez. D.T. Alicia Allemandi) 15 – MAIPU (Rodrigo Rossi, Pascual Ramírez y Ezequiel Pereyra. Sup. Claudio Ramírez. D.T. Hugo Morales.) 8

Juez: Daniel Tomi(Internacional de Los Cóndores). Juez de Salida: Raúl Ron(Nacional de Ballesteros).-

Progresión de la Final: ALMAGRO “Lisas” 15 – MAIPU “Rayadas” 8: 2 - 0 / 3 – 0 / 3 – 1/ 5 – 1 / cambio en Maipú, C. Ramírez x Rossi 8 – 1 / 8 – 3 / 8 – 5 / nula / 10 – 5 / 10 - 6 / 11 – 6 / 11 – 8 / 13 – 8 / nula/ 15 - 8. Tiempo de Juego 2h.14m.

Clasificación Final

Campeón: ALMAGRO BASQUETBOL CLUB (Villa María - Asoc. Villa María), Deportistas CESAR BORDA, FRANCO PEREZ, SAID LÓPEZ y FABIAN RAYES. D.T. y Delegada Alicia Allemandi.

Sub-Campeón: SPORTIVO MAIPU (Río Cuarto – Asoc. Río Cuarto), Deportistas Rodrigo Rossi, Pascual Ramírez, Ezequiel Pereyra y Claudio Ramírez. D.T. Hugo Morales y Delegado Omar Rocha.

3º puesto: SOCIAL y DEPORTIVO SINSACATE (Sinsacate – Asoc. Caroya), Deportistas Fabricio Martínez, Pablo Apez, Nicolás Pretto y Mauricio Fernández. D.T. y Delegado José Luis Liborci.

4º puesto: ATLETICO y BIBLIOTECA VILLA del ROSARIO (Villa del Rosario – Asoc. Luque), Deportistas Tomer Arguello, Oscar Acosta(h), Oscar Acosta y Marcelo Gotardello. D.T. y Delegado Rodrigo Rubiale.

Premio “Mejor Conducta Deportiva”: OSCAR ACOSTA (h) (Atlético y Biblioteca Villa del Rosario).