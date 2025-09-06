Del sábado de crecimiento en Monza, a no tener respuestas en la clasificación. La jornada, una vez más, dejó en evidencia las falencias de Alpine.

Franco Colapinto quedó afuera en la Q1 y mañana largará desde el puesto 18 en el Gran Premio de Italia.

El argentino salió con neumáticos blandos, pero no consiguió igualar la performance que había mostrado en la tercera práctica libre, donde se había metido 14°. Su tiempo quedó lejos del corte y no logró avanzar a la segunda ronda.

El panorama en la escudería francesa fue aún más duro: Pierre Gasly también cayó en Q1 y partirá 19°. Otras de las escuderías con problemas fue Racing Bulls con Liam Lawson, que con las supuestas mejoras de motor apenas pudo girar pocas vueltas y terminó último en la clasificación.

En tanto, el rookie Isack Hadjar, que había conseguido podio en Zandvoort, quedó 16°, apenas por encima de Colapinto y sin chances de pasar a Q2.

Mientras tanto, la acción sigue en Monza: la segunda tanda de clasificación ya está en marcha y definirá a los que buscarán la pole en la Q3.