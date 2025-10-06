Doble jornada de semifinales en el Federal A

El Torneo Federal A vivió una intensa jornada de semifinales, dejando resultados dispares pero prometedores de cara a los partidos de vuelta, donde se definirán los finalistas en la búsqueda del ascenso a la Primera Nacional.

Atlético de Rafaela, implacable en casa

En un encuentro disputado en la tarde-noche rafaelina, Atlético de Rafaela ("La Crema") goleó 3 a 0 a Sportivo Belgrano de San Francisco. Este partido representó el primer cruce de semifinales en la lucha por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El equipo local, que venía de eliminar a Olimpo de Bahía Blanca, propuso el juego desde el inicio. La apertura del marcador llegó tempranamente, a los 6 minutos, gracias a Ciro Leineker, quien remató de zurda al primer palo tras un lateral ofensivo que le bajó Lucas Albertengo. El dominio de Atlético se cristalizó a los 14 minutos, cuando Gabriel Fernández convirtió un penal, apuntando al ángulo inferior derecho, luego de que un cabezazo suyo diera en el brazo de un defensor rival.

Atlético manejó la pelota y merodeó el área durante el complemento. Finalmente, ya en tiempo de descuento, Fernández volvió a aparecer tras una carambola luego de un tiro libre, sellando el 3 a 0 y desatando el delirio en el Monumental de barrio Alberdi.

Gracias a esta autoridad demostrada, La Crema tiene una gran ventaja de cara a la revancha en San Francisco el próximo fin de semana: un empate o incluso una derrota por hasta dos goles le bastará para clasificar a la final.

Argentino saca una mínima ventaja bajo sospecha

En el estadio Modesto Marrone, Argentino Monte Maíz derrotó a Club Ciudad de Bolívar por 1 a 0. El único gol del encuentro fue obra del marcador central Pablo Moreyra a los 34 minutos del segundo tiempo. La anotación provino de una jugada de laboratorio ideada por el DT Carlos Mazzola: una impecable ejecución de tiro libre por parte de Gianfranco Baier fue conectada por Moreyra, quien la clavó en el ángulo del segundo palo del arquero mediante un magnífico cabezazo.

A pesar de la victoria, el partido quedó envuelto en controversia debido a un polémico arbitraje por parte de José Darío Sandoval. A Argentino se le anuló un gol lícito en la primera parte, convertido por Martín Vera, bajo la sanción de una posición adelantada inexistente. Además, en el segundo tiempo, el árbitro no cobró una mano muy visible dentro del área de Ciudad Bolívar, evitando un tiro penal en favor de Argentino.

Argentino (dirigido por Carlos Mazzola) logró una diferencia exigua pero no menos importante de cara a la revancha. No obstante, el equipo de Monte Maíz deberá sortear más que a su rival en el próximo partido, ya que Ciudad Bolívar cuenta con la ventaja deportiva al haber terminado primero en su zona de clasificación, siendo Argentino su escolta.

El próximo domingo se jugará el pase a la final del Torneo Federal A 2025.