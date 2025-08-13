Alta Gracia recibirá a la élite del BMX sudamericano

La ciudad de Alta Gracia albergará, entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto, el Campeonato Sudamericano de BMX 2025 y el 4° Round de la Copa Latinoamericana, ambos de categoría UCI–C1, junto con la 4ª fecha del Campeonato Argentino.

Las competencias se desarrollarán en la pista Juan Nicolás “Chungui” Caviglia, ubicada en el Parque García Lorca, que cuenta con un recorrido de 405 metros, rampas de largada de 6 y 8 metros, y obstáculos adaptados a los estándares internacionales.

El programa contempla categorías Championship y Challenger, además de actividades recreativas e inclusivas para fomentar la participación en diferentes edades. La organización espera la presencia de más de 500 corredores provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

El evento tuvo un prólogo este miércoles 13 de agosto, en la explanada del Reloj Público, con un reconocimiento al altagraciense Mateo Espejo, reciente campeón mundial UCI BMX 2025 en la categoría 25-29 años, título obtenido en Copenhague, Dinamarca.

El cronograma oficial será el siguiente:

Jueves 14: acreditaciones y entrenamientos oficiales.

Viernes 15: 4ª fecha del Campeonato Argentino.

Sábado 16: Campeonato Sudamericano.

Domingo 17: Copa Latinoamericana.

La competencia cuenta con el respaldo de la Agencia Córdoba Deportes, la Federación Argentina de BMX (FAB), la Asociación Civil Corredores de BMX Córdoba y la Municipalidad de Alta Gracia, con el acompañamiento de la Comisión de Padres de la pista local.