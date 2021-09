El "Loco" Titio, líder de una de las barras de Belgrano que lleva su nombre, difundió un video donde se lo ve hablando de una supuesta interna y lucha por el liderazgo, en la previa al regreso del publico a los estadios.

"A todos los referentes y a todos los que componen esta hermosa barra que construí hace 48 años, estoy cansado y no quiero reventar, bastardean a mi familia mal, etiquetan canales de televisiones con mentiras. Tienen que parar la mano, no rompan más los huevos, nunca me fui de esa reunión".

"Dije que el 8 me iba, llamé al señor Germán Minué y dije que me iba a fin de año. De acá en adelante el que manda en la barra soy yo, me cansaron".

"Yo le hablo a todos los muchachos de la barra: no los voy a traicionar, soy un tipo con códigos y derecho. Acábenla y dejen de romper los huevos porque voy a juntar 200 - 300 vagos y no me voy a ir nada".

El audio con una amenaza de muerte a Tito y su madre

Aparentemente el video del "Loco" fue en respuesta a una amenaza directa que recibió él y su familia por otro integrante de la misma.

"Dejá de delirar viejo, vos sabes que no te quiere nadie". Si vivieras en una casa común la tendrías llena de balazos. Que no te sorpresa que en una reunión te comas un flor de balazo. Te voy a verduguear a tu mamá, acordate lo que te digo", parte del fuerte audio.