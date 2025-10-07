Anahí, Jazmín y Mía: el tenis de mesa de Cerro Norte toca el cielo nacional

El deporte social cordobés continúa generando historias de impacto y superación. En esta ocasión, el ejemplo llega desde el barrio Cerro Norte de Córdoba capital, donde tres jóvenes atletas surgidas de una escuelita comunitaria de tenis de mesa dieron un salto de calidad al representar a la provincia en los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

Las protagonistas de esta notable historia son Anahí Pedernera, Jazmín Duarte y Mía Arrieta. Las tres son vecinas de Cerro Norte y se formaron en la escuelita de tenis de mesa que funciona en la Casa Abierta del merendero “Corazones Felices”. Allí entrenan bajo la guía de Adrián Ruggieri, su profesor y referente, quien promueve el deporte como una herramienta clave de desarrollo y contención social.

Este espacio deportivo es parte de los programas socioeducativos impulsados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo es brindar propuestas culturales y deportivas a adolescentes y niños que asisten a merenderos y centros culturales. El proyecto se sostiene gracias a los aportes de la Fundación “El Gringo Tosco”, que colabora activamente con recursos, insumos y apoyo comunitario.

Camino y conquista en Mar del Plata

Gracias a su dedicación y esfuerzo semanal, las chicas participaron del clasificatorio organizado por la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa, logrando obtener tres de las seis plazas disponibles para integrar la delegación cordobesa en Mar del Plata.

En la competición por equipos, las representantes de Córdoba finalizaron en un meritorio 15.º puesto a nivel nacional. Sin embargo, el logro más destacado se dio en la competencia individual: Anahí Pedernera obtuvo la medalla de plata, coronando una actuación sobresaliente que la llevó hasta la final nacional.

El trayecto de las deportistas fue respaldado por apoyos fundamentales. La Fundación “El Gringo Tosco” les proporcionó las zapatillas y las paletas necesarias para la competición. Además, contaron con una aliada estratégica en Renata Almada, entrenadora nacional y fundadora del club «La Red» de Villa Allende. Almada fue crucial para que las jóvenes pudieran elevar su nivel, conectarse con el circuito federado y materializar su sueño de competir en los Juegos Evita. Renata Almada destacó el potencial de Anahí, señalando que “solo lleva dos meses de entrenamiento conmigo y ya está entre las mejores del país” y que su proyección es “enorme”.

Más allá de la medalla

Como parte de la delegación cordobesa, las tres atletas vistieron la indumentaria oficial (remera, pantalón y campera) y vivieron la experiencia en un ambiente de contención. Pese a los desafíos del camino, el deporte les abrió nuevos horizontes, permitiéndoles conocer el mar y la playa y compartir momentos únicos con jóvenes de otras provincias.

Uno de los momentos más simbólicos y emotivos de su participación se produjo durante la final individual: mientras Anahí disputaba el partido decisivo por la medalla de plata, sus compañeras la alentaban desde la tribuna y transmitían el encuentro por videollamada para que toda su familia pudiera seguirlo en vivo desde Córdoba. Esta escena resume el espíritu del deporte que cultivan: comunidad, amistad, orgullo y esfuerzo.

Historias como la de Anahí, Jazmín y Mía reflejan el verdadero impacto de acciones que buscan generar comunidad y abrir puertas, recordándonos que, con trabajo en equipo y compromiso, los sueños también se entrenan.