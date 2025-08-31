Ander Herrera expuso la otra cara del fútbol argentino: pobreza y presión en los juveniles

El volante español Ander Herrera, jugador de Boca Juniors, dejó declaraciones fuertes sobre la situación social de los juveniles del club argentino. En una entrevista con el podcast Tengo un Plan, el exfutbolista del PSG y del Manchester United aseguró que “el 85 o 90% de las divisiones inferiores está en índices de pobreza familiar”.

El mediocampista bilbaíno, de 36 años, explicó que muchos de los chicos cargan desde muy jóvenes con responsabilidades que exceden lo deportivo. “Aquí los chicos con 15 años están pensando que tienen que sacar adelante a sus familias”, señaló.

Herrera también contó que ha conversado sobre esta problemática con la psicóloga del club, y compartió un caso concreto: “Hay un chico de Boca que a veces no va a entrenar porque tiene que salir a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida. Imaginate la presión que tienen esos chicos de llegar y salvar a sus familias de la pobreza”.

En medio de su recuperación por lesiones que lo marginaron de gran parte de la temporada, el futbolista europeo se tomó un momento para reflexionar sobre las diferencias culturales y sociales que encontró en la Argentina. “No somos conscientes muchas veces de la suerte que tenemos de haber nacido donde hemos nacido, de las posibilidades de educación y del entorno. Aquí los chicos tienen que luchar desde muy temprano”, añadió.

Las palabras de Herrera no pasaron desapercibidas y abrieron nuevamente el debate sobre la situación de los futbolistas juveniles en el país, donde muchos de ellos encuentran en el fútbol una vía para mejorar la vida de sus familias.