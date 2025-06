Anoche, el fútbol colombiano se paralizó por unos instantes. En el emblemático estadio El Campín de Bogotá, Andrés Felipe Román, el lateral derecho de Atlético Nacional, se desplomó súbitamente en pleno partido contra Independiente Santa Fe, generando una ola de preocupación que rápidamente se extendió por todo el continente.

El susto en El Campín

Eran apenas los 11 o 12 minutos del primer tiempo, y el partido, correspondiente a la cuarta fecha del cuadrangular B de la Primera División colombiana, ya había comenzado con intensidad. Mientras se preparaba para realizar un saque de banda en el costado occidental del campo, Román se detuvo y, sin previo aviso, cayó al césped, generando alarma inmediata entre compañeros, rivales y el cuerpo arbitral. La atención médica fue instantánea, y aunque una ambulancia estaba lista para ingresar, finalmente no fue necesaria su intervención dentro del terreno de juego. Minutos después de haber recuperado la consciencia, Román logró reincorporarse y se retiró del campo de juego por sus propios medios, siendo sustituido por Joan Castro.

"Un Poquito Asustado": las primeras palabras de Román

Pocas horas después del incidente, Román se presentó ante los medios para llevar tranquilidad. "Un poquito asustado. Imagino un tema complejo. Vamos a ver solamente los estudios a ver qué es, pero con parte de tranquilidad", expresó el jugador de 28 años, quien además es habitualmente convocado a la selección nacional. Abrazado a su madre, la señora Paulina, Román compartió su sentir: "Yo me asusté y la señora Paulina acá también, pero ahora estamos bien y hay que esperar el tema de los estudios que se van a realizar". Una señal esperanzadora fue la "brillante sonrisa de oreja a oreja" que esbozó antes de retirarse. Además, Román confirmó que le realizaron un electrocardiograma y que "dio todo normal", un dato que fue también reportado por el periodista Carlos Antonio Vélez. Horas más tarde, Román utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores con un mensaje conciso: "Gente, estoy bien; gracias a todos por esos mensajes".

El eco del pasado: el fallido pase a Boca Juniors

La preocupación por Román se entiende mejor al recordar su historial médico. En febrero de 2021, el futbolista viajó a Argentina para realizarse la revisión médica y firmar su contrato con Boca Juniors. Sin embargo, los estudios revelaron una miocardiopatía hipertrófica, la cual es considerada la principal causa de muerte súbita. Este diagnóstico impidió su traspaso al Xeneize y lo obligó a regresar a Colombia.

Desde el lado colombiano, específicamente desde Millonarios (su club en ese entonces), manifestaron que el diagnóstico era "corazón de atleta", una adaptación morfo-fisiológica común en deportistas de alto rendimiento, y que esto no le impedía continuar con el deporte de alto rendimiento. Millonarios sometió a Román a exhaustivos exámenes cardiológicos, genéticos y clínicos, tanto en Colombia como en laboratorios internacionales, desestimando la miocardiopatía y permitiéndole continuar con su exitosa carrera profesional, primero en Millonarios y luego en Atlético Nacional, donde se consolidó como pieza clave y llegó a la selección nacional.

La prioridad humana y el próximo paso

El entrenador de Atlético Nacional, Javier Gandolfi, se refirió al incidente en la rueda de prensa posterior al partido, enfatizando la prioridad del bienestar humano por encima de cualquier resultado deportivo. "Cuando pasa eso con él, lo primero que hago es pedirle al árbitro que me dé tiempo de cambiarlo porque no había nada más. Primero está el ser humano", afirmó Gandolfi, añadiendo que Román le dijo que "no siente nada", pero que "seguramente se realizará exámenes y esperamos que todo salga normal".

El partido finalizó con una victoria de Atlético Nacional por 2-1 sobre Independiente Santa Fe. Sin embargo, la atención sigue puesta en Andrés Román, quien, a pesar de la tranquilidad inicial y el electro normal, deberá someterse a más estudios para determinar la causa de su descompensación y asegurar su salud a largo plazo. La comunidad futbolística aguarda con expectativa los resultados, deseando la plena recuperación de un jugador que ha sabido superar adversidades médicas en el pasado.