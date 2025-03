Ángel Romero denuncia racismo en Brasil: “Es el país con más discriminación”

Ángel Romero, delantero de Corinthians, compartió su visión sobre el racismo en Brasil, durante una entrevista con el medio ABC Cardinal de Paraguay, en la que sorprendió al señalar al país vecino como el “más racista” de Sudamérica.

En sus declaraciones, Romero explicó que es un tema que enfrenta cotidianamente, tanto dentro del fútbol como en su vida personal. “Brasil es el país con más racismo. Siempre comento eso acá: creo que Brasil debe arreglar eso internamente”, aseguró.

El atacante de 32 años relató que, al ser paraguayo, es blanco de constantes insultos y discriminación. “Yo vivo a diario discriminaciones, todo tipo de insultos contra mi país, contra mi nacionalidad”, expresó, haciendo referencia a las críticas que recibe por su origen.

Romero, quien también vivió una destacada carrera en San Lorenzo, aprovechó para reflexionar sobre la situación interna del país carioca. “Ellos tienen el problema del racismo internamente, desde antes, y se les complica desde afuera”, indicó, refiriéndose a la discriminación que existe dentro de la sociedad brasileña y que, a su juicio, se agrava en el exterior.

En un pasaje de la entrevista, el delantero fue más allá y expresó: “Si me dicen indio, yo tengo mucho orgullo de ser paraguayo, ser indio, de tener esa raza guaraní. Creo que pasa más por ese motivo”. Para él, los insultos basados en su etnia no son un ataque, sino un motivo de orgullo.

Finalmente, Romero recalcó que, a pesar de las críticas y agresiones verbales, se siente halagado por ser de la raza guaraní y de origen paraguayo, dejando claro que nunca interpretará estos insultos como ofensas. “Siempre que me insultan, yo me siento halagado porque es de donde yo vengo. Soy paraguayo, soy de esa raza, entonces no llega a ser un insulto para mí”, concluyó.

Las declaraciones de Ángel Romero se suman a la creciente preocupación por la discriminación racial en el fútbol sudamericano y en la sociedad en general, dejando en evidencia la necesidad de abordar este problema de manera profunda y efectiva.