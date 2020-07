El secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Nicolás Russo, confió hoy en que "antes del 10 de agosto" los planteles de las distintas categorías estarán entrenando "parcialmente" para un posterior regreso a las competencias.



El dirigente aseguró que "todavía no está la fecha" pero que será en los primeros días del mes próximo, algo que podría quedar definitivo esta semana después una serie de reuniones.



El martes próximo, por caso, está previsto que las máximas autoridades de AFA tengan un encuentro virtual con representantes del Ministerio de Salud y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para el tratamiento de los protocolos presentados por AFA para la vuelta a la actividad.



Y paralelamente, se espera otra reunión de los presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Primera Nacional para discutir detalles de la implementación de esos procedimientos sanitarios, explicó Russo.



"Hay que terminar de definir cómo vamos a arrancar. Sabemos que hay un problema sanitario importante que va a llevar mucho tiempo pero debemos continuar, tomando todas las medidas de seguridad necesarias. El fútbol es una actividad que genera muchos recursos y mucha gente vive de ella. La actividad hay que abrirla, no se puede esperar más", afirmó el presidente de Lanús en el programa radial "Puro fútbol".



"No está la fecha todavía pero estoy convencido que será antes del 10 de agosto. Parcialmente: de a cuarto, de a seis, de a ocho jugadores hasta que puedan volver todos", abundó.



Después de esa especulación, Russo apeló al "sentido común" y descartó que la Copa Libertadores vaya a reiniciarse el 15 de septiembre, fecha estipulada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



"Entiendo que la Conmebol, por un lado, pretenda que el fútbol se reactive pero tampoco va a permitir que países como Argentina u otros compitan en inferioridad de condiciones. Creo que van a acceder al pedido que hizo el presidente de AFA (Claudio Tapia) para demorar la vuelta un par de semanas o mínimamente una semana", confió.



"El 15 no va a arrancar la Copa Libertadores -insistió-, es mi opinión personal".



Finalmente, Russo desmintió el formato de torneo transitorio para lo que resta del año que circuló días atrás y aclaró que no hay ninguno presentado sobre la mesa directiva de Primera División.



"Lanús no estaba enterado de nada. Seguramente se van preparando diferentes posibilidades de torneos pero también hay que ver cuántas fechas disponibles habrá para jugar. No es lo mismo arrancar a fines de septiembre, empezar en octubre o terminar el 20 de enero", asumió.