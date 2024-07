Aquí todos los servicios que ofrece el CARD del Polo Deportivo Kempes

Pocos lugares del país cuentan con un centro interdisciplinario que tenga como objetivo optimizar el rendimiento, cuidar la salud y mejorar la performance de cada atleta. Córdoba tiene uno a disposición de los deportistas y funciona en el Polo Deportivo Kempes.

El CARD cuenta con un amplio equipo médico interdisciplinario, para atender y cuidar de la mejor manera a los atletas y sus entrenadores, centrándose en tareas desarrolladas antes, durante y después de una competencia. El objetivo principal es que los deportistas solo tengan que concentrar sus fuerzas en el deporte y lograr sus metas.

Al respecto, Fernando Recabarren, subdirector del CARD, destacó la importancia y el orgullo de contar en Córdoba con uno de los centros especializados más importantes del país: “Estamos muy felices de recibir a tantos deportistas de Córdoba, el interior y todo el país, que vienen a atenderse a nuestros consultorios. Creemos que una de nuestras mayores fortalezas es el trabajo interdisciplinario, que apunta a cuidar la salud del deportista y mejorar su rendimiento en todas sus etapas”.

Los servicios que el CARD ofrece se agrupan en tres grandes áreas: la preparación y formación de deportistas, los aptos para la práctica segura de deportes, y el centro formador de profesionales de la salud vinculados al deporte.

El centro cuenta con una amplia gama de prestaciones especializadas para el deportista, de acuerdo a sus necesidades y a la actividad que realizan. Cuenta con personal especializado en distintas ramas de la medicina del deporte. Entre las más destacadas, se encuentran:

Examen Médico para la Mediana y Alta Competencia

El EMMAC (Examen Médico para la Mediana y Alta Competencia) consiste en una serie de exámenes para la práctica segura de deportes. Estos incluyen un examen médico clínico, pruebas de laboratorio, electrocardiograma de reposo y ergometrías (pruebas de esfuerzo graduado P.E.G. en bicicleta, cinta y cicloergómetro de miembros). También se realizan exámenes odontológicos, fonoaudiológicos y un perfil de pisada baropodométrico.

Preparación y formación de deportistas

El CARD ofrece consultas médico-deportológicas, pruebas de Esfuerzo Graduado (P.E.G. en bicicleta, cinta y cicloergómetro de miembros), y diagnósticos de lesiones deportivas. Además, se abordan aspectos como el sobre entrenamiento, el entrenamiento invisible, en condiciones extremas y la prescripción de ejercicio en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.

También se realizan test de rendimiento deportivo, VO2 máximo (capacidad aeróbica), Wingate (test de potencia anaeróbica), lactemia y clasificación para deportes adaptados. Se ofrece cobertura médica de eventos deportivos.

Prevención y recuperación de lesiones deportivas

Los servicios incluyen recuperación de lesiones deportivas, prevención de lesiones, trabajo pre y post cirugías, trabajo pre y post competitivo, rehabilitación acuática, osteopatía, acupuntura y punción seca.

Nutrición deportiva

Se brindan planes nutricionales personalizados, medición de la composición corporal (antropometría), educación alimentaria y nutricional, como así también estrategias nutricionales para optimizar el rendimiento deportivo.

Odontología deportiva

En esta área, se trabaja en la concientización del uso de protectores bucales y en el diagnóstico y prevención de afecciones de la cavidad bucal. También se realizan revisiones a los deportistas y recomendaciones para el cuidado de la salud.

Fonoaudiología

Se realizan audiometrías y se proporciona educación y prevención de lesiones auditivas.

Servicio de prevención de dopaje

Educación y asesoramiento a deportistas, familiares, entrenadores y médicos en relación a las normativas antidopaje, según WADA – AMA (Agencia Mundial Antidopaje).

Psicología deportiva

Incluye entrevistas y evaluaciones psicodeportológicas, entrenamiento mental, asesoramiento y acompañamiento para deportistas en proceso de recuperación de lesiones y/o retiro deportivo. También se llevan a cabo talleres grupales psicodeportológicos para fomentar la salud mental en los clubes.

Laboratorio de análisis clínicos

El laboratorio realiza análisis clínicos de rutina completos (sangre y orina), perfil hormonal (testosterona, cortisol, insulina, etc.), metabolismo del hierro, vitaminas (B12, D, ácido fólico), análisis complementarios para anemia, análisis virológicos (HIV, hepatitis B y C, etc.), y screening de drogas sociales.

Laboratorio de Biomecánica Moplex

Otro de los servicios que se brinda en el CARD está relacionado con la pisada y la postura corporal, y es proporcionado en conjunto con Moplex. Aquí se realizan diversos test para modificar y corregir la manera de pisar y la postura corporal.

Estos incluyen test funcionales de movilidad y flexibilidad articular, test de saltabilidad en plataforma, test de baropodometría, postural 3D, de marcha y carrera con Motion Metrix.

El Centro de Alto Rendimiento Deportivo funciona de lunes a viernes de 7 a 20 en el Polo Deportivo Kempes y se ubica en el sector norte del estadio.

Para comunicarse con el CARD se puede enviar un mensaje de Whatsapp (no audio) al 3513250046 o al email: consultascardacd@gmail.com.