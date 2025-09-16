Argentina, a un paso: triunfo 3-1 ante Corea y segunda victoria en el Mundial de Filipinas

La selección argentina de vóley masculino logró un triunfo fundamental ante Corea del Sur en el Mundial de Filipinas, imponiéndose por 3-1 y sumando su segunda victoria en el certamen. Este resultado no solo significa un paso más, sino que también deja al equipo a un paso de sellar su clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez exhibió un rendimiento que fue “de menor a mayor” a lo largo del encuentro. La paridad fue una constante durante gran parte del partido ante el conjunto asiático, y solo en el último set Argentina pudo imponerse con cierta comodidad. Los parciales que sellaron la victoria fueron 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18.

En el aspecto ofensivo, los máximos artilleros argentinos fueron Pablo Koukartsev, con 21 puntos, y Luciano Vicentin, quien aportó 20. Vicentin también se destacó en bloqueos, con cinco en todo el partido, rubro en el que Joaquín Gallego también fue clave, especialmente en el set definitivo, con cuatro bloqueos.

Recordando su enorme remontada ante Finlandia en el debut, Argentina comenzó el encuentro contra Corea del Sur en ventaja. Las apariciones decisivas de Luciano De Cecco en el tramo final del set inicial, junto a dos errores coreanos y un ace del capitán Agustín Loser, fueron determinantes para tomar la delantera. Sin embargo, el equipo albiceleste mostró momentos de desconcierto, alternando pasajes de gran vóley con errores marcados, principalmente en ataque. Esto permitió que los asiáticos nivelaran el encuentro en el segundo parcial tras un bloqueo y un error.

El tercer parcial se mantuvo parejo hasta promediar la mitad, momento en que Argentina comenzó a distanciarse gracias a una contra de Loser y un ace de De Cecco, encaminándose hacia el 2-1 momentáneo con mayor regularidad. El último set fue el de mejor rendimiento para Argentina, destacándose una mayor eficacia en defensa y un bloqueo que resultó impenetrable para Corea del Sur, consolidando así un nuevo éxito en Filipinas.

Ahora, Argentina se prepara para completar la primera fase el jueves 18 a las 7 de la mañana (hora argentina) frente a Francia, el vigente bicampeón olímpico y gran favorito del grupo. No obstante, el pase a octavos podría quedar asegurado antes si el seleccionado galo derrota a Finlandia ese mismo martes a las 7 de la mañana.