Argentina se clasificó este sábado a las Finales de la Copa Davis tras imponerse de manera contundente sobre Países Bajos. 

La pareja de dobles conformada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni derrotó a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends por 6-3 y 7-5 y sentenció la serie 3-0.

El partido tuvo un momento clave en el segundo set, cuando los neerlandeses sacaban 5-3 y llegaron a estar 40-0 arriba. En un game que duró casi 13 minutos, los argentinos levantaron la presión, cambiaron el ánimo y lograron quebrar. Desde ahí, la historia se inclinó definitivamente para el equipo nacional.

La serie ya había quedado casi resuelta el viernes, en una jornada perfecta para los de Javier Frana. En primer turno, Tomás Etcheverry superó a Jesper De Jong (79°) por 6-4 y 6-4, mostrando solidez desde el fondo y eficacia con el servicio. Más tarde, Francisco Cerúndolo dio un paso fundamental al vencer a Van de Zandschulp por 7-6 y 6-1.

Con este resultado, Argentina aseguró su lugar en la fase final del torneo, que se jugará en Bologna entre el 18 y el 23 de noviembre. Allí estarán los ganadores de los Qualifiers junto al campeón defensor, Italia.