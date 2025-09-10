Argentina cayó 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

¡TAPÓ EL DIBU! Emiliano Martínez respondió de gran forma para evitar el gol de Ecuador.

¡LO TUVO ARGENTINA! Lo Celso remató pero el disparo se desvió y se salvó Ecuador.

¡AHORA, LOS DOS CON DIEZ! A los 49´, Caicedo se fue expulsado por doble amarilla. La Selección Argentina se había quedado con uno menos, por la expulsión de Otamendi en el primer tiempo.

GOL DE ECUADOR. Enner Valencia mete el 1-0 ante Argentina de penal, a los 57 minutos del primer tiempo

TRAS UNA EXTENSA REVISIÓN EN EL VAR, ROLDÁN COBRÓ PENAL PARA ECUADOR Antes del final del primer tiempo, el árbitro colombiano marcó los doce pasos en contra de la Selección Argentina, por infracción de Tagliafico contra Preciado.

¡LA PRIMERA DEL DIBU! El arquero de la Argentina le tapó un mano a mano a Enner Valencia. Siguen 0-0.

La selección argentina se enfrenta a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias sudamericanas clasificatorias al Mundial 2026.

El plantel viajó este lunes a Guayaquil y, este martes por la mañana, realizó una jornada que combinó trabajos en gimnasio, ejercicios técnicos en grupos y tareas específicas de ataque y defensa, además de un cierre con fútbol en espacios reducidos.

Con el pasaje asegurado a la próxima Copa del Mundo, Lionel Scaloni encara el compromiso con algunas modificaciones obligadas.

Lionel Messi no formará parte de la delegación con el objetivo de recuperarse físicamente, mientras que Cristian “Cuti” Romero deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

Entre las alternativas que maneja el cuerpo técnico figuran Leonardo Balerdi en la defensa y Lautaro Martínez en el ataque. También se espera el regreso de Alexis Mac Allister, quien superó una molestia muscular y se perfila para ocupar un lugar en el mediocampo. En tanto, para completar la formación, Scaloni analiza opciones entre Thiago Almada, Nico Paz y Franco Mastantuono.

De confirmarse estos movimientos, la Argentina saldría al campo con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada o Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.