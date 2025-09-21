Argentina cayó ante Italia y se despidió del Mundial de Vóley

El sueño de la Selección Argentina de vóley llegó a su final. Tras tres triunfos consecutivos en fase de grupos ante Finlandia, Corea del Sur y Francia, en Manila, el equipo de Marcelo Méndez cayó ante Italia por 25-23, 25-20 y 25-22, y se quedó afuera del Mundial en los octavos de final.

El primer set fue de dominio argentino. Con bloqueo de Kukartsev y ataque de Vicentín, la Selección se puso 3-0 y llegó a manejar ventajas de tres puntos. Sin embargo, los italianos ajustaron en la red y lo dieron vuelta en la zona caliente para cerrarlo 25-23.

El segundo parcial mostró lo mejor del campeón del mundo. Con una defensa sólida y buenos contraataques, Italia sacó diferencia en el 12-17 y no la soltó más: 25-20.

En el tercero, Argentina volvió a ilusionarse con un arranque 3-1 y hasta estuvo arriba 17-16 tras un ace de Gallego. Pero otra vez la Azzurra apareció en el cierre y lo liquidó 25-22.

Luciano Vicentín fue el goleador albiceleste con 15 puntos, acompañado por Loser (8), Palonsky (8) y Gallego (9).

Fin del camino para Argentina, que mostró pasajes de buen nivel, pero no pudo con la potencia del último campeón del mundo.