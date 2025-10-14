Argentina cerró su gira en EE. UU. con una aplastante victoria 6-0 sobre Puerto Rico

En una exhibición de fútbol total, la selección argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en un amistoso internacional disputado en el Chase Stadium de Miami. Desde el primer minuto, el equipo de Lionel Scaloni mostró su dominio absoluto, con Lionel Messi como titular, participando activamente en el juego.

El marcador se abrió rápidamente gracias a la intervención de Alexis Mac Allister, quien anotó dos goles en la primera mitad, dejando claro que la ofensiva argentina estaba en su mejor momento. Gonzalo Montiel aumentó la ventaja antes del descanso, consolidando aún más la superioridad albiceleste.

En la segunda parte, un disparo de Nicolás González se desvió en Echevarría y terminó en el fondo del arco, sumando el cuarto gol en una jugada desafortunada para los puertorriqueños. Lautaro Martínez, en el tramo final del encuentro, selló la goleada con dos tantos más, completando una actuación contundente que dejó sin opciones a Puerto Rico.

Con esta victoria, Argentina concluye su gira por Estados Unidos con una actuación impecable, reafirmando su condición de campeón del mundo y demostrando el potencial del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.