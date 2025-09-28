Argentina debutó con triunfo 3-1 sobre Cuba en el Mundial Sub 20, con un jugador menos

La Selección argentina Sub 20 inició con el pie derecho su camino en el Mundial de Chile al derrotar 3-1 a Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El conjunto de Diego Placente sumó tres puntos en el debut y ratificó su condición de candidato en un certamen donde el país ostenta seis títulos, aunque no se consagra desde 2007.

El inicio fue prometedor: a los tres minutos, Santino Andino combinó con Maher Carrizo y el centro del mediocampista encontró a Alejo Sarco, quien abrió el marcador. Sin embargo, a los 10 minutos llegó un giro inesperado: Santiago Fernández, defensor de Talleres de Córdoba, fue expulsado por cortar una ocasión manifiesta de gol.

Placente apeló al sistema de revisión FVS, pero el árbitro malayo Nazmi Nasaruddin mantuvo la decisión tras observar la repetición en pantalla. Argentina quedó desde temprano con un hombre menos y con menor margen para futuros reclamos.

Pese a la inferioridad numérica, Argentina amplió la diferencia antes del descanso. Dylan Gorosito lanzó un centro preciso desde la derecha y Sarco, de cabeza, estableció el 2-0 parcial.

Cuando parecía que la primera etapa se cerraba sin sobresaltos, Cuba encontró el descuento en tiempo adicionado. Romario Torres conectó en el área y Karel Pérez desvió para el 2-1.

En el complemento, la Albiceleste volvió a tomar aire. Ian Subiabre culminó una buena jugada colectiva y de zurda, convirtió el 3-1 definitivo, que selló la victoria pese al esfuerzo del equipo caribeño.

Con este resultado, Argentina arranca con una sonrisa en Chile, aunque deberá afrontar el resto de la fase de grupos sin margen de relajación y con el antecedente de haber jugado gran parte del estreno con un hombre menos.

La agenda de la Selección marca que, tras el debut frente a Cuba, jugará el miércoles 1 de octubre contra Australia y cerrará la fase de grupos el sábado 4 frente a Italia.