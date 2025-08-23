Argentina debutó con victoria en la AmeriCup 2025 frente a Nicaragua
La Selección Argentina de básquet masculino arrancó la AmeriCup 2025 con un triunfazo por 94 a 70 ante el anfitrión Nicaragua, en Managua. El equipo dirigido por Pablo Prigioni mostró un rendimiento sólido en el primer encuentro del Grupo C.
La Selección Argentina de básquet masculino brilló en su debut por la AmeriCup 2025, con una victoria clara por 94 a 70 frente a Nicaragua.
La gran novedad fue que el equipo, dirigido por Pablo Prigioni, no contó con figuras como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola y Gabriel Deck, este último en recuperación por una lesión.
Con un plantel joven, de un increíble promedio de edad de 24 años, la selección jugó un buen partido a nivel defensivo y tuvo efectividad en el perímetro. Nicolás Brussino lideró la ofensiva con 17 puntos, seguido por Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán, ambos con 13 puntos.
Durante el primer cuarto, Argentina logró un 4/10 en triples, mientras que Nicaragua se apoyó en su juego interno, cerrando el parcial 20-18. La entrada de José Vildoza en el segundo cuarto fue clave, permitiendo un parcial de 15-6 que marcó una ráfaga.
La preparación del equipo incluyó cinco semanas de trabajo, con ocho amistosos disputados en España, Italia y Panamá. Entre los convocados, José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet, quienes integraron el plantel campeón en la AmeriCup 2022 en Brasil, aportaron experiencia al grupo.
LA AGENDA
Argentina continuará su participación en el Grupo C el domingo 24 de agosto a las 16:10 frente a República Dominicana y el lunes 25 de agosto a las 18:40 contra Colombia.
Ambos partidos serán transmitidos por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.
En la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada zona y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final, programados para el 28 de agosto.
El torneo, que se extenderá hasta el 31 de agosto, reúne a 12 selecciones divididas en tres grupos. Argentina, Brasil, Canadá y Puerto Rico son las únicas selecciones que han participado en todas las ediciones del certamen desde su inicio en 1980.