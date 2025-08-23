Argentina debutó con victoria en la AmeriCup 2025 frente a Nicaragua

La Selección Argentina de básquet masculino brilló en su debut por la AmeriCup 2025, con una victoria clara por 94 a 70 frente a Nicaragua.

La gran novedad fue que el equipo, dirigido por Pablo Prigioni, no contó con figuras como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola y Gabriel Deck, este último en recuperación por una lesión.

Con un plantel joven, de un increíble promedio de edad de 24 años, la selección jugó un buen partido a nivel defensivo y tuvo efectividad en el perímetro. Nicolás Brussino lideró la ofensiva con 17 puntos, seguido por Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán, ambos con 13 puntos.

Durante el primer cuarto, Argentina logró un 4/10 en triples, mientras que Nicaragua se apoyó en su juego interno, cerrando el parcial 20-18. La entrada de José Vildoza en el segundo cuarto fue clave, permitiendo un parcial de 15-6 que marcó una ráfaga.

La preparación del equipo incluyó cinco semanas de trabajo, con ocho amistosos disputados en España, Italia y Panamá. Entre los convocados, José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet, quienes integraron el plantel campeón en la AmeriCup 2022 en Brasil, aportaron experiencia al grupo.

LA AGENDA

Argentina continuará su participación en el Grupo C el domingo 24 de agosto a las 16:10 frente a República Dominicana y el lunes 25 de agosto a las 18:40 contra Colombia.

Ambos partidos serán transmitidos por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.

En la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada zona y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final, programados para el 28 de agosto.

El torneo, que se extenderá hasta el 31 de agosto, reúne a 12 selecciones divididas en tres grupos. Argentina, Brasil, Canadá y Puerto Rico son las únicas selecciones que han participado en todas las ediciones del certamen desde su inicio en 1980.