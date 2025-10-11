La Selección Argentina le ganó 1-0 a Venezuela con gol de Giovanni Lo Celso. El amistoso se jugó en el Hard Rock Stadium con un pobre marco de público.

El gol llegó a los 31 minutos del partido. Pase de Lautaro Martínez y buen zurdazo de Lo Celso.

Lionel Scaloni aprovechó el partido para mover el banco y darle minutos a varios jugadores que venían con poco rodaje. Senesi, Nico Paz y Lautaro Martínez fueron desde la partida, aunque el de Pujato mantuvo a los habituales titulares. En el segundo tiempo ingresaron desde el banco Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi, Nicolas González y Gio Simeone.

Messi, que arrastraba una seguidilla importante con Inter Miami, quedó afuera del banco y disfrutó el encuentro desde el palco.

Ahora, Scaloni buscará mantener el ritmo competitivo y seguir afinando detalles pensando en el Mundial 2026.

El partido estuvo dirigido por la estadounidense Tori Penso de correcto arbitraje. Después del duelo ante la Vinotinto, Argentina cerrará la gira con un nuevo amistoso frente a Puerto Rico, también en Estados Unidos.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Tagliafico; Lo Celso, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Milani, León, Nahuel Ferraresi, Andrade; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Añor; Mendoza y Márquez.

DT: Oswaldo Vizcarrondo.