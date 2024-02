Argentina empató ante Uruguay y va por París 2024

El seleccionado argentino Sub-23, ya clasificado a la fase final del Preolímpico de Venezuela, igualó con Uruguay, por 3 a 3, en un partido cambiante, y finalizó primero en el grupo B.

El equipo que dirige Javier Mascherano fue un aluvión desde el inicio del partido válido por la quinta y última fecha y se puso en ventaja con goles del atacante Baltasar Rodríguez y del defensor Aaron Quirós, a los 7 y 11 minutos.

Tras el descuento uruguayo, firmado por el delantero Luciano Rodríguez (19m. PT), el equipo nacional volvió a sacar dos de diferencia gracias a una buena definición del delantero de Newell’s, Francisco González.

Sin embargo, los dirigidos por el rosarino Marcelo Bielsa, eliminado de la competencia, no se rindieron y alcanzaron la igualdad con goles del volante César Araujo (41m. PT) y del atacante de Gimnasia La Plata, Matías Abaldo (16m. ST).

Aunque Uruguay salió a la cancha con ímpetu ofensivo, Argentina rápidamente se acomodó para elaborar contraataques rápidos.

Así, el mediocampista Federico Redondo efectuó un pase profundo para el desborde del delantero Francisco González por el sector izquierdo, quien conectó un centro pasado para la llegada del volante Baltasar Rodríguez y la apertura de marcador. Quirós estiró la diferencia tras el pase del colaborativo Luciano Gondou.A los 11 minutos, Abaldo sacó un disparo que el arquero Leandro Brey desvió con un rebote corto que le quedó servido a Rodríguez para descontar.

Argentina no bajó la intensidad y repitió la fórmula a los 25 minutos, tras una recuperación de Redondo en el medio y posterior pase a González, quien ejecutó una vistosa pared con Echeverri para quedar mano a mano y definir al palo izquierdo de Rodríguez.

Cuando llegó la media hora de juego, el arquero de Boca no pudo tapar el tiro de primera de Araujo, quien conectó con un gesto de volea el centro del defensor Nicolás Marichal.

Para el complemento, Bielsa envió a la cancha al defensor Fredy Martinez por Valentin Rodríguez, pero lo más destacable fue la actitud de los uruguayos, que dominaron con claridad en los primeros 15 minutos.

El empate llegó mediante un centro de De los Santos, por la izquierda, que derivó en un preciso disparo de Abaldo.

En ese momento el equipo de Mascherano reaccionó con dos remates de Gondou. El ‘Jefecito’ probó con los ingresos de los volantes Juan Nardoni, Ezequiel Rodríguez, Thiago Almada y Santiago Castro, pero le costó recuperar la intensidad inicial.

Los de Mascherano no mermaron su actitud ofensiva, y a los 37 minutos, González casi conecta un remate desde el punto penal que alcanzó a cortar desde atrás el lateral Mateo Ponte, en una jugada polémica donde todo el equipo argentino pidió penal, pero no fue otorgado.En la última, lo tuvo Gondou de frente al arco, pero no definió bien ante una buena salida del arquero uruguayo que milita en Peñarol.

Más allá de la igualdad, Argentina clasificó a la fase final como líder del Grupo B, gracias a la derrota del escolta Paraguay contra Chile por 2 a 1.

De esta manera, la fase final quedó conformada con Argentina, Venezuela (la enfrentará el lunes), Paraguay (jugarán el jueves), y Brasil (se enfrentarán el domingo 11). Los dos primeros equipos del cuadrangular clasificarán a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Síntesis

Argentina: Leandro Brey; Lucas Esquivel, Gonzalo Luján, y Aaron Quirós; Baltasar Rodríguez, Federico Redondo, Cristian Medina y Claudio Echeverri; Pablo Solari, Francisco González y Luciano Gondou. DT: Javier Mascherano.

Uruguay: Randall Rodríguez; Nicolás Marichal, Valentín Rodríguez, Rodrigo Chagas y Santiago Homenchenko; César Araujo, Tiago Palacios y Renzo Sánchez; Juan Cruz De Los Santos, Matías Abaldo y Luciano Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Goles: en el primer tiempo: 7m. Rodríguez (A); 11m. Quirós (A); 19m. Rodríguez (U); 25m. González (A): 41m. Araujo (U). En el segundo tiempo: 16m. Abaldo (U).

Amonestados: Solari, Quirós, Redondo y González (A); R. Rodríguez, Chagas y L. Rodríguez (U).

Cambios: en el segundo tiempo: Fredy Martínez por Rodríguez (U); 12m. Juan Nardoni por Solari (A); 17m. Ezequiel Fernández por Medina y Thiago Almada por Echeverri (A); 25m. Mateo Ponte por Palacios (U); 27m. Sebastián Boselli por Homenchenko (U); 27m. Santiago Castro por B. Rodríguez (AR); 39m. Vicente Poggi por Sánchez (UR).

Estadio: Misael Delgado

Árbitro: Jhon Alexander Ospina Londoño