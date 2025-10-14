Fútbol amistoso
Argentina golea 4 a 0 a Puerto Rico en Miami
Con Messi desde el inicio, la Selección nacional se luce en el amistoso ante el conjunto caribeño. Mac Allister convirtió dos veces, Montiel sumó el tercero y el cuarto llegó tras un desvío en Echevarría.
Amistosos
Segunda parte - 74'
Puerto Rico
0
-
4
Argentina
En el Chase Stadium de Miami, la Selección argentina vence 4 a 0 a Puerto Rico en un amistoso internacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró amplia superioridad desde el comienzo y se fue al descanso con tres goles de ventaja gracias a un doblete de Alexis Mac Allister y un tanto de Gonzalo Montiel.
En el complemento, un remate de Nicolás González se desvió en el defensor Echevarría y se metió en su propio arco, estirando la diferencia. Con Lionel Messi como titular, el campeón del mundo continúa afinando su funcionamiento en la gira por Estados Unidos.
Hora: 21:00
TV: TyC Sports y Telefé
Estadio: Chase Stadium, Miami.