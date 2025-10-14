En el Chase Stadium de Miami, la Selección argentina vence 4 a 0 a Puerto Rico en un amistoso internacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró amplia superioridad desde el comienzo y se fue al descanso con tres goles de ventaja gracias a un doblete de Alexis Mac Allister y un tanto de Gonzalo Montiel.

En el complemento, un remate de Nicolás González se desvió en el defensor Echevarría y se metió en su propio arco, estirando la diferencia. Con Lionel Messi como titular, el campeón del mundo continúa afinando su funcionamiento en la gira por Estados Unidos.

Hora: 21:00

TV: TyC Sports y Telefé

Estadio: Chase Stadium, Miami.