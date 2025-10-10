La Selección Argentina le gana 1-0 a Venezuela con gol de Giovanni Lo Celso. El amistoso de esta fecha FIFA se juega en el Hard Rock Stadium, el mismo estadio donde levantó la Copa América 2024.

El gol llegó a los 31 minutos del partido. Pase de Lautaro Martínez y buen zurdazo de Lo Celso.

Lionel Scaloni aprovecha el partido para mover el banco y darle minutos a varios jugadores que vienen con poco rodaje. Messi, que arrastra una seguidilla importante con Inter Miami, quedó afuera del banco.

En el último cruce entre ambos, la Albiceleste se impuso 3 a 0 en el Monumental, con doblete del capitán y otro de Lautaro Martínez. Ahora, el de Pujato buscará mantener el ritmo competitivo y seguir afinando detalles pensando en el Mundial 2026.

Del otro lado estará Venezuela, que llega golpeada tras quedarse afuera del Repechaje rumbo al Mundial y con nuevo técnico: Oswaldo Vizcarrondo, ex defensor con pasado en el fútbol argentino, quien reemplazó a Fernando Batista.

El partido será dirigido por la estadounidense Tori Penso y podrá verse por TyC Sports, Telefe y DSports. Después del duelo ante la Vinotinto, Argentina cerrará la gira con un nuevo amistoso frente a Puerto Rico, también en Estados Unidos.

Formaciones confirmadas

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Tagliafico; Lo Celso, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Milani, León, Nahuel Ferraresi, Andrade; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Añor; Mendoza y Márquez.

DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Datos del partido

Hora: 21:00 (Argentina)

TV: TyC Sports, Telefe y DSports

Árbitra: Tori Penso (Estados Unidos)

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami