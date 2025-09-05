Argentina le ganó 3-0 a Venezuela con dos goles de Messi

La selección argentina le ganó 3-0 a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias.

El partido cuenta con un condimento especial: es el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país vistiendo la camiseta albiceleste.

La emoción del capitán, acompañado por sus hijos, durante el Himno Nacional.

Equipo confirmado para la selección argentina:

Dibu Martínez; Molina; Cuti Romero; Otamendi; Acuña; Paredes; De Paul; Mastantuono; Messi; Thiago Almada; Julián Álvarez.

El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, llega con puntaje perfecto tras sus primeras presentaciones y buscará mantener la regularidad frente a la Vinotinto, que intenta sumar para no perder terreno en la clasificación.

En la antesala del encuentro, el entrenador argentino recuperó a Alexis Mac Allister, quien ya se sumó tras demoras en su vuelo, pero mantiene en duda a Nicolás Otamendi, que arrastra una molestia muscular. De confirmarse su ausencia, Leonardo Balerdi sería el elegido para ocupar un lugar en la zaga central.

El encuentro comenzará a las 20:30 en el estadio Monumental, con transmisión de TyC Sports. Además, será una noche con un fuerte componente emocional, ya que quedará en la historia como la última presentación oficial de Messi con la selección en territorio argentino.