La Sub 20 de Argentina sigue imparable. En un duelo cargado de patadas y amarillas, el equipo de Diego Placente se impuso 2-0 ante México y avanzó a las semifinales del Mundial que se disputa en Chile. Maher Carrizo y Mateo Silvetti anotaron los goles que sellaron otra actuación sólida del combinado nacional, que suma cinco triunfos al hilo y mantiene su arco en cero por tercer partido consecutivo.

El encuentro, disputado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, tuvo de todo: fricción, roces, y hasta dos expulsiones en el cierre. Los mexicanos Jiménez y Ochoa vieron la roja tras dos duras infracciones en un final caliente, donde Argentina mostró carácter y oficio para sostener la ventaja.

El equipo argentino ratificó su gran momento, con buen juego, orden y una identidad que no se negocia. En la fase de grupos había superado a Cuba, Australia e Italia, y en octavos había goleado 4-0 a Nigeria. Ahora, volvió a imponerse con autoridad y se metió entre los cuatro mejores del mundo.

El próximo desafío será este miércoles ante Colombia, que más temprano eliminó a España por 3-2 con una gran actuación de Néiser Villarreal.