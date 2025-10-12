Argentina Sub 20 venció a México y una broma en la salida generó repercusión

La Selección Argentina Sub 20 superó a México por 2 a 0 y avanzó a las semifinales del Mundial que se disputa en Chile. Más allá del resultado deportivo, el encuentro dejó una escena que recorrió las redes: al finalizar el partido, algunos integrantes del plantel reprodujeron brevemente la clásica melodía de apertura de “El Chavo del 8” mientras se retiraban del Estadio Nacional de Santiago.

El gesto, interpretado como una broma hacia el rival, fue captado en videos grabados en la zona mixta y rápidamente generó comentarios y debate entre hinchas de ambos países. La música fue reemplazada enseguida por otro tema, y desde el entorno del equipo destacaron que no hubo intención de ofender.

El conjunto dirigido por Diego Placente mantiene una conducta de respeto hacia los adversarios, siguiendo la línea de trabajo formativo heredada de la escuela de José Pekerman. De hecho, los propios futbolistas evitaron prolongar la situación, conscientes de que el torneo aún continúa y el próximo desafío será de alta exigencia.

Con este resultado, la Albiceleste disputará una semifinal del Mundial Sub 20 después de casi dos décadas. El compromiso será el miércoles 15 de octubre, a las 20 (hora argentina), frente a Colombia, nuevamente en el Estadio Nacional de Santiago.

En lo deportivo, el equipo argentino atraviesa un sólido camino en el certamen: ganó todos sus partidos hasta el momento, con un total de 14 goles a favor y solo dos en contra.