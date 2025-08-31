Argentina superó a Canadá y definirá la AmeriCup frente a Brasil

La Selección Argentina de básquet se clasificó a la final de la AmeriCup luego de ganarle con autoridad a Canadá por 83-73 en Managua, Nicaragua. Con este triunfo, el equipo dirigido por Pablo Prigioni jugará el partido decisivo ante Brasil, este domingo desde las 21.10.

Desde el inicio, la albiceleste marcó diferencias con una defensa intensa y contraataques. Argentina logró un parcial inicial de 11-0 y cerró el primer cuarto 24-9, lo que le permitió encaminar el desarrollo del juego frente a un rival que llegó invicto a la semifinal.

En el segundo período, Canadá mejoró su producción y achicó la distancia en algunos pasajes, pero la selección mantuvo el control y se fue al descanso largo con una ventaja de 46-29. La respuesta canadiense apareció en el tercer cuarto, con mayor presión defensiva, aunque Argentina respondió con eficacia en los tiros exteriores y se mantuvo arriba en el marcador.

El último cuarto ratificó la superioridad del equipo albiceleste. Vildoza convirtió su séptimo triple en el partido y terminó como figura con 26 puntos y 6 asistencias. Gonzalo Corbalán acompañó con 12 unidades y 11 rebotes, mientras que Juan Fernández sumó 11 puntos y 3 tapas.

Argentina finalizó con 22 asistencias en 29 conversiones y 12 triples encestados en 28 intentos, números que reflejan la solidez colectiva. Es la duodécima vez consecutiva que el seleccionado llega al podio del básquet continental.

La final será este domingo a las 21.10 frente a Brasil, que le ganó a Estados Unidos con un último cuarto implacable. De esta forma, se repetirá el duelo decisivo de la última edición en Recife. Allí, la Selección buscará un nuevo título en un clásico con historia.