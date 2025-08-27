Argentina tiene rival confirmado para los cuartos de final de la AmeriCup

Muchas dudas quedan tras la agónica victoria ante Colombia por 84-83 en el cierre de la fase de grupos. La Selección Argentina de básquet, con un claro recambio generacional y sin algunas de sus figuras, aún no pudo hacer pie en el torneo que lo dejó en el segundo puesto del grupo C, detrás de República Dominicana.

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni mostró altibajos con un arranque arrasador y un segundo cuarto mal. La rotación del equipo no pareció dar aire a un equipo que no rindió bien sobre el cierre del tercer cuarto y el arranque del cuarto.

Argentina estuvo cerca de perderlo ante Colombia de no ser por la corrección de Nico Brussino con su doble sobre la chicharra. Ese tiro le permitió al seleccionado meterse entre los mejores ocho del certamen.

Juan Francisco Fernández hizo el partido de su vida, ante Colombia, aportando 36 puntos (15/20 en tiros de campo), 16 rebotes (5 ofensivos), 1 asistencia, 1 robo y 2 tapones.

Luego de la agónica clasificación la Selección Argentina, esperaba rival, que terminó por definirse este martes a la noche y será Puerto Rico. La selección centroamericana fue el mejor segundo de todos los grupos y tendrá su choque ante Argentina.

Fixture y horarios para este jueves

República Dominicana vs. Brasil - 16.10 (hora Argentina)

Estados Unidos vs. Uruguay - 18.40

Puerto Rico vs. Argentina - 21.40

Canadá vs. Colombia - 00.10

Argentina buscará defender el título obtenido en 2022, mientras que Canadá, Uruguay y República Dominicana pelearán por su primera corona del AmeriCup, y Colombia por su primer podio histórico.

Estados Unidos va por su octava medalla de oro, Brasil por la cuarta y Puerto Rico por la tercera.