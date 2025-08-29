La Selección Argentina de básquet se metió entre los cuatro mejores de la AmeriCup después de vencer a Puerto Rico 82-77 en un duelo que necesitó prórroga para definirse.

El tiempo reglamentario había terminado 70-70 y en el suplementario los de Pablo Prigioni encontraron aire para liquidarlo.

Juan Fernández fue uno de los puntos altos con 18 tantos, 5 rebotes y 3 asistencias, acompañado por Luca Vildoza, que también sumó 18. Gonzalo Corbalán completó un gran aporte con 14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, mientras que Nicolás Brussino cerró con un doble-doble (11 puntos y 12 rebotes).

Del lado boricua, José Alvarado fue el goleador del partido con 25, pero no alcanzó para sostener la levantada de su equipo.

Argentina había arrancado mejor en el primer cuarto, Puerto Rico reaccionó en el medio del juego y la definición quedó para un final punto a punto. En el suplementario, la Selección lo resolvió con un 12-7 que aseguró el pase a semifinales.

En los otros cruces, Estados Unidos le ganó 83-70 a Uruguay y Brasil se impuso 94-82 a República Dominicana. Canadá y Colombia se enfrentarán este viernes para definir el último semifinalista.

De esta manera, Argentina espera rival para conocer su camino rumbo a la final.