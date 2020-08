Ariel Suárez, campeón olímpico de remo, desafió a las autoridades y volvió a entrenarse en el río Tigre pese a que la actividad no está autorizada por las autoridades en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Suárez, que fue finalista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y obtuvo dos medallas de oro y una de bronce en los Panamericanos 2011, advirtió hace unos días que iba a retomar sus entrenamientos luego de que Ministerio de Salud habilitara a que vuelvan prácticas para los equipos de fútbol de Primera División de AFA.

“¡El 10 pongo el bote en el agua y que me vengan a buscar! Deportes somos todos, ¿por qué fútbol sí y el resto no? ¿Por qué discriminan a los clubes de remo? Todos la estamos pasando mal y no solo el fútbol”, expresó Suárez a través de sus redes sociales.

Y agregó: “Pase lo que pase, desde el lunes pienso salir a entrenar todos los días como el fútbol, no voy a permitir que mi deporte se extinga, si permiten a los futbolistas pues también al resto de los deportes olímpicos que tenemos el mismo derecho”.

Acá con los amigos de prefectura !!! pic.twitter.com/18Gi3Iq8nl — Ariel Suarez (@suarezrow) August 10, 2020

"No saben la felicidad que tengo por volver a entrenar, perdón. Es impresionante. Esto es salud gente, por favor, tengan sentido común. No puedo más". Ariel Suárez lloró. Mucho.

El remero cumplió con lo que había prometido ("el lunes pongo el bote en el agua y que me vengan a buscar"). Y terminó quebrado de emoción, tratando de contener las lágrimas, y pidiendo que su deporte reciba la autorización oficial para el regreso a los entrenamientos, luego de un largo parate por la cuarentena por el coronavirus.