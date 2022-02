Newell's-Defensa y Justicia

Newell's, dirigido por Javier Sanguinetti y sin sus figuras "Maxi" Rodríguez e Ignacio Scocco, que dejaron el fútbol, recibirá esta noche a Defensa y Justicia por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.



El partido se jugará desde las 21.30 en el Estadio Coloso Bielsa de Rosario, con arbitraje de Andrés Merlos.



El local contará a priori con al menos cuatro de sus cinco refuerzos: el arquero colombiano Iván Arboleda; el lateral uruguayo Armando Méndez; el zaguero colombiano Willer Ditta; y el lateral izquierdo Leonel Vangioni.



En tanto, el exdelantero de Unión Juan Manuel García integraría el banco de suplentes, mientras el atacante ecuatoriano Djorkaeff Reasco, quien llegó en las últimas horas, se incorporará al plantel en la próxima práctica.



Enfrente estará el exigente Defensa y Justicia, dirigido por Sebastián Beccacece -uno de los técnicos tentados por Newell's-, que contará con el delantero Walter Bou, luego de que el club le comprara la mitad del pase a Boca; y con la llegada del atacante Agustín Fontana, a préstamo de River.



Defensa pondrá en principio a tres ex jugadores de Newell`s: el arquero Ezequiel Unsain, el volante Gabriel Hachen y el delantero Carlos Rotondi.

Formaciones:

Newell's: Iván Arboleda; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta o Facundo Mansilla y Leonel Vangioni; Pablo Pérez o Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Nicolás Castro; Juan Garro, Ramiro Sordo y Francisco González. DT: Javier Sanguinetti.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Adonis Frías, NicolásTripichio, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Raúl Loaiza, Tomás Galván y Gabriel Hachen; Francisco Pizzini, Miguel Merentiel y Carlos Rotondi. DT: Sebastián Beccacece.

Patronato-Argentinos Juniors

Argentinos Juniors, que solo tendrá actividad en el orden local ya que no jugará a nivel internacional, visitará este jueves a Patronato de Paraná, cuya meta en este torneo es escapar de la zona de descenso, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El partido, por la Zona A, se desarrollará desde las 19.15 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en la ciudad entrerriana de Paraná, con aforo para 22.000 espectadores, televisado por la TV Pública y con el arbitraje de Fernando Espinoza.



Las ambiciones de ambos equipo son diferentes. Argentinos, dirigido por Gabriel Milito y que en la temporada pasada alcanzó un buen nivel de juego, procurará ubicarse cerca de los primeros puestos de su zona para mantener la chance concreta de acceder a los cuartos de final.



Patronato, con Iván Delfino como DT, inicia la temporada con la urgencia de engrosar el promedio para no sufrir con el descenso. Las cosas cambiaron: este año habrá pérdida de categoría para dos equipos y los de Paraná poseen un promedio de 0,967, solo superando a Sarmiento, sin tomar en cuenta a los ascendidos Barracas Central y Tigre.



Probables formaciones

Patronato: Matías Mansilla; Raúl Lozano, Juan Guasone, Carlos Quintana y Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Fabio Vázquez y Nicolás Castro; Jonathan Herrera y Lucas Barrios. DT: Iván Delfino.



Argentinos: Lucas Cháves; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Fausto Vera, Gabriel Florentín y Luciano Gómez; Gabriel Carabajal, Gabriel Ávalos y Nicolás Reniero. DT; Gabriel Milito

Central Córdoba- Barracas Central

Barracas Central, uno de los ascendidos de la Primera Nacional, visitará este jueves a Central Córdoba de Santiago del Estero en el debut del equipo "guapo" en la Liga Profesional 2022 de la primera categoría del fútbol argentino, en la que no juega desde 1932.



El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la Zona B de la LPF, se disputará desde las 21.30 en el estadio "Madre de Ciudades" de la capital santiagueña, será dirigido por Diego Abal y televisado por la señal ESPN.



El equipo de Santiago del Estero, que dirige Sergio Rondina, incorporó entre otros al mediocampista Francisco González Metilli, que llega desde Tigre; al delantero uruguayo Sebastián Ribas (ex Lanús) y al atacante Juan Cruz Kaprof (Liga de Quito de Ecuador), además del arquero Nicolás Insfrán (ex Gimnasia).



Por su parte, Barracas Central, dirigido por Rodolfo De Paoli y que debutará en la LPF luego de ascender desde la Primera Nacional junto con Tigre, sumó 14 refuerzos entre los que se destacan Pablo Mouche (ex Boca), Sebastián Rincón (ex Aldosivi), Facundo Castro (Temuco de Chile) y el arquero Rodrigo Saracho (ex Quilmes).



Probables formaciones

Central Córdoba (SdE): Nelson Insfrán; Matias Ruiz Diaz, Daniel Meza, Matias Di Benedetto y Nahuel Banegas; Deian Veron, Abel Bustos, Francisco González Metilli y Gonzalo Rios; Juan Cruz Kaprof y Pablo Argañaraz. DT: Sergio Rondina.



Barracas Central: Rodrigo Saracho; Dylan Glaby, Nicolás Ferreyra, Juan Ignacio Díaz y Brian Calderara; Facundo Mater, Jonhatan Blanco e Iván Tapia; Carlos Valenzuela, Pablo Mouche y Facundo Castro. DT: Rodolfo De Paoli

Sarmiento-Atlético Tucumán

Sarmiento de Junín, con la presencia del delantero Lisandro López y la necesidad de sumar puntos para elevar su famélico promedio, será local este jueves ante Atlético Tucumán en el debut de ambos en la Zona A de Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se desarrollará en el Estadio Eva Perón de la ciudad de Junín, desde las 19.15, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisado por TNT Sports.



Sarmiento, con Israel Damonte como entrenador tras su paso por Huracán y Arsenal, tiene el promedio más bajo (0,947) de los 26 equipos que jugaron en la temporada pasada en la Liga Profesional, un motivo más que contundente para determinar que cada cotejo que afronten los juninense será una final.



El conjunto de Junín afronta esta Copa con una figura como Lisandro "Licha" López, que luego de alejarse de Racing decidió continuar su carrera en Sarmiento, en gran parte a causa de un tema personal, y ser la cuota de experiencia, talento y efectividad a la que recurrirá el "Verde" en la lucha por seguir en Primera.



Atlético Tucumán, con Juan Manuel Azconzabal como entrenador, intentará recuperar el protagonismo que tuvo no hace mucho, y que lo llevó a participar en la Copa Libertadores en donde realizó buenas presentaciones.

Probables formaciones



Sarmiento: Lucas Acosta; Gonzalo Bettini, Manuel Guanini, Federico Andueza y Lautaro Montoya; Guido Mainero, Julián Chicco, Emiliano Méndez y Yair Arismendi; Jonatan Torres y Lisandro López: DT: Israel Damonte.



Atlético Tucumán: Tomás Marchiori, Martín Garay, Nicolás Thaller, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra, Leonardo Heredia; Franco Coman e Ignacio Maestro Puch. DT: Juan Manuel Azconzabal.