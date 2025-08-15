Arranca la Premier League: la agenda de los partidos de este fin de semana

La temporada 2025/26 de la Premier League se pone en marcha este viernes con el partido entre el vigente campeón, Liverpool, y Bournemouth en Anfield.

El equipo dirigido por Arne Slot arranca el torneo con una fuerte inversión en refuerzos, que incluyó la llegada del alemán Florian Wirtz desde Bayer Leverkusen por 145 millones de dólares, además de incorporaciones como Hugo Ekitiké, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen.

La primera fecha también tendrá como encuentro destacado el duelo entre Manchester United y Arsenal, que se jugará el domingo en Old Trafford. Los Diablos Rojos intentarán mejorar su pálida imagen de la temporada pasada, mientras que los Gunners querrán consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años con Mikel Arteta.

Otros equipos como Manchester City y Chelsea también parten como candidatos. Los de Pep Guardiola buscarán dejar atrás una campaña irregular, mientras que el club londinense llega fortalecido tras el título en el Mundial de Clubes y una importante inversión en el mercado.

Fecha 1 – Premier League 2025/26

Viernes 15 de agosto

Liverpool vs. Bournemouth – 16:00 (hora de Argentina)

Sábado 16 de agosto

Chelsea vs. Crystal Palace – 08:30

Newcastle vs. Brighton – 11:00

West Ham vs. Leicester City – 11:00

Wolverhampton vs. Southampton – 11:00

Tottenham vs. Everton – 13:30

Domingo 17 de agosto