Arrancan los octavos del Mundial Sub-20: cuándo juega la Selección Argentina

El Mundial Sub-20 arranca su etapa decisiva con el inicio de los octavos de final en Chile.

Luego de una primera ronda intensa y con varias sorpresas, como la de Brasil eliminada en fase de grupos, las 16 mejores selecciones siguen en carrera por el título juvenil más importante del planeta.

La Selección Argentina, dirigida por Diego Placente, terminó primera en su grupo tras vencer 1-0 a Italia y ahora se medirá ante Nigeria, que clasificó como una de las mejores terceras.

El encuentro será este miércoles 8 de octubre a las 16:30, en el estadio Nacional de Santiago de Chile, con transmisión de Telefe, DSPORTS 2 y DGO.

Entre los destacados de esta nueva instancia, también aparecen duelos de peso como Japón–Francia, Estados Unidos–Italia y Paraguay–Noruega. El anfitrión Chile también dirá presente ante México, en busca de seguir avanzando ante su gente.

Duelo de alto voltaje para la Selección Argentina

El combinado nacional tendrá una dura parada este miércoles. Las “Super Águilas” borraron a la selección nacional el mundial pasado en esta misma instancia. En ese partido, la Argentina, dirigida por Javier Mascherano también lideró con puntaje ideal el Grupo A pero pero fueron borrados por los nigerianos en el estadio Bicentenario de San Juan.

El cronograma completo de los octavos de final

Martes 7 de octubre

16:30 | Ucrania vs. España – DSPORTS+ / DGO

20:00 | Chile vs. México – DSPORTS+ / DGO

Miércoles 8 de octubre

16:30 | Argentina vs. Nigeria – TELEFE / DSPORTS 2 / DGO

16:30 | Colombia vs. Sudáfrica – DSPORTS+ / DGO

20:00 | Japón vs. Francia – DSPORTS / DGO

20:00 | Paraguay vs. Noruega – DSPORTS+ / DGO

Jueves 9 de octubre