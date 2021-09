Colón, vigente campeón del fútbol argentino, visitará este martes a Arsenal de Sarandí, último en la tabla de posiciones, en un encuentro válido por la undécima jornada de la Liga Profesional de Fútbol.



El partido se jugará desde las 16.30 en el estadio Julio Humberto Grondona, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión de la señal de cable TNT Sports.



El "Sabalero" se ubica en la octava posición con 15 unidades, al igual que Atlético Tucumán, hace cuatro partidos que no gana y en la última presentación igualó 1-1 ante Newell`s Old Boys en condición de local.



El DT Eduardo Domínguez no podrá contar con el defensor Paolo Goltz (expulsado ante Ñuls), por lo que en su lugar podría ingresar Facundo Mura, en tanto que Eric Meza y Gonzalo Piovi se sumarán a los laterales de la defensa que estará completada por Facundo Garcés.



En el mediocampo, el volante Cristian Ferreira se acoplará a Christian Bernardi, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro, mientras que en el ataque se mantendrán Facundo Farías y Nicolás Leguizamón.



Arsenal, por su parte, no consiga un triunfo desde hace ocho fechas (1-0 ante Argentinos Juniors), se encuentra en el último lugar de la tabla con siete puntos y en la jornada pasada empató sin goles frente a Atlético Tucumán.



El DT del "Arse", Israel Damonte, le dará rodaje a Leonel Picco en lugar de Alan Ruiz (lo reemplazó ante los tucumanos) y a Matías Belloso por Brian Farioli.