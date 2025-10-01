Así fue la fiesta de Las Leonas en Córdoba: partido y noche especial para Sole García
Con el gobernador Llaryora presente, el seleccionado femenino jugó un partido exhibición a cancha llena y Soledad García se emocionó durante la reinauguración de su estadio.
Córdoba vibró este martes con la presencia de Las Leonas, que participaron de la reinauguración de la cancha “Soledad García” en el Polo Deportivo Kempes.
El encuentro convocó a casi 5 mil chicos y chicas de toda la provincia. Hubo escuelas, clubes e instituciones deportivas que coparon las tribunas para ver de cerca a las bicampeonas del mundo.
El seleccionado argentino femenino, flamante campeón de América, disputó un partido exhibición y compartió actividades con las nuevas generaciones del hockey.
La remodelación incluyó una nueva carpeta sintética, la actualización de luminarias y mejoras en los sectores de competencia. Ahora, el campo está homologado por la Federación Internacional de Hockey.
La cancha lleva el nombre de Soledad García, referente histórica del hockey cordobés y múltiple campeona mundial y olímpica. Durante el acto, se descubrió una placa en su honor.
Cabe recordar que la Sole fue campeona mundial en 2002 y 2010, y medallista olímpica en Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Además, reconocida dos veces como la mejor jugadora joven del mundo por la FIH.
Luciana Aymar también estuvo en el Kempes y fue recibida con una ovación. “Es lindo ver que se reconozca a quienes dejaron mucho por este deporte. Córdoba siempre fue cuna de grandes jugadoras”, dijo la ex capitana de Las Leonas.
RECONOCIMIENTO
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se hizo presente y entregó un reconocimiento al combinado argentino y la bandera de Córdoba.
También las capitanas del equipo nacional, María José Granatto y Agostina Alonso, le obsequiaron al gobernador y al intendente Passerini la camiseta del seleccionado.