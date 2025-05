Regatas Corrientes 74-72 San Martín

Finalmente, la espera terminó y la fiesta llegó. El clásico correntino versión playoffs tuvo el primer punto con un verdadero show en el José Jorge Contte, donde el Club de Regatas Corrientes le ganó a San Martín 74-72 y se adelantó en la serie 1-0. El lunes a partir de las 21 se llevará a cabo el segundo cotejo, nuevamente en el parque Mitre.

Riachuelo 92-79 Unión

El Tatengue comenzó arriba en el marcador, pero Riachuelo rápidamente empató el partido. Para los dueños de casa fue Franco Vieta, recientemente llegado al conjunto riojano, quien se destacó aportando 14 puntos, cerrando el segundo cuarto con un triple sobre la chicharra para que el Eterno tome el descanso largo con ventaja 44-41.

Ferro 77-67 Gimnasia

Los primeros minutos fueron como se esperaba: friccionados, físicos y con mucha presencia en el aspecto defensivo. Ferro dominó desde el principio, con un buen juego ofensivo, moviendo la bola y con ataques largos lograron estar arriba en el tanteador.

Obras Basket 91-80 Atenas

El dueño de casa abrió con un parcial de 20 a 8, mediante la efectividad triplera de Mata (10 unidades y 2-2 en triples) y Pedro Barral (seis y 2-2). Sin embargo, la visita respondió con una racha de 13 a 2, con el fin de achicar la distancia a la mínima (21-22). Además, Carlos Buendía (ocho y 2-2) convirtió un bombazo de mitad de cancha sobre el cierre del primer cuarto.

LO QUE VIENE, los segundos partidos:

Lunes 26/5/2025

+ Obras vs. Atenas | 20.05

+ Riachuelo vs. Unión | 21.30

+ Regatas vs. San Martín | 21.00

+ Ferro vs. Gimnasia | 22.10