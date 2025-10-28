Así le fue a Pepe Sand en su regreso al fútbol, con 45 años y en un club cordobés

José “Pepe” Sand regresó a las canchas a los 45 años y lo hizo vistiendo la camiseta de Argentino de Bell Ville, club cordobés que compite en el Torneo Regional Federal Amateur. Su primer partido oficial fue frente a 9 de Julio de Morteros, y terminó con un empate 1-1.

El histórico delantero no tardó en dejar su sello: fue protagonista del gol de su equipo, ya que una falta cometida sobre él derivó en el tiro libre que permitió a Jesús Retamoso abrir el marcador. Para el conjunto visitante, Gastón Tonus igualó el resultado. Sand además asumió la cinta de capitán, liderando al equipo tanto dentro como fuera del campo.

El debut se vivió con gran emoción: cerca de dos mil hinchas se acercaron al estadio para ver nuevamente en acción al atacante correntino, que tras casi dos años de retiro había decidido volver a jugar por amor al fútbol y por el vínculo con la ciudad y el club.

Aunque sigue siendo Director General del Fútbol Amateur y técnico de la Séptima División de Lanús, Pepe Sand aclaró que solo participará en los partidos como local del club cordobés, para poder cumplir con sus compromisos en la institución de Buenos Aires.

La carrera de Sand es extensa e histórica: debutó en 1999, jugó en Lanús, River, Racing, Deportivo La Coruña, Deportivo Cali, entre otros, y es el máximo goleador en la historia de Lanús con 171 goles en 320 partidos. Su regreso al fútbol del interior suma un capítulo más a su trayectoria, demostrando que la pasión por la pelota no entiende de edad.