Tras una intensa fase de octavos de final que concluyó, los ocho gigantes que avanzan en la CONMEBOL Libertadores han sido revelados. Los esperados cruces de cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre, y podrás vivirlos en vivo por Disney+ en toda Sudamérica. Las localías se invertirán para los partidos de vuelta.

Estos son los apasionantes cruces que prometen dejarlo todo en la cancha en busca de la gran final en Lima:

San Pablo (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador): el equipo dirigido por Hernán Crespo fue uno de los que necesitó de los penales para avanzar a cuartos de final, tras empatar 0-0 en Brasil y 1-1 en Colombia frente a Atlético Nacional, y luego imponerse 4-3 en la tanda decisiva. La Liga de Quito, por su parte, protagonizó el gran batacazo de octavos al dejar fuera de competencia al último campeón, Botafogo, con un global de 2-1.

River (Argentina) vs. Palmeiras (Brasil): River Plate logró una clasificación agónica este jueves, empatando 1-1 contra Libertad y luego ganando 3-1 por penales en el Estadio Monumental para meterse entre los ocho mejores. El "Verdão", Palmeiras, mostró su poderío al golear 4-0 a Universitario de Perú como visitante y luego empatar 0-0 como local.

Vélez (Argentina) vs. Racing (Argentina): el "Fortín" aseguró su pase al vencer 2-0 a Fortaleza como local, resultado con el que compensó el empate 0-0 en Brasil. "La Academia", Racing, celebró en la serie más electrizante de la primera instancia de eliminación directa, al reponerse del 1-0 adverso ante Peñarol en la ida para ganar 3-1 en el Cilindro de Avellaneda.

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Flamengo (Brasil): el "Pincha" venció con lo justo a Cerro Porteño, gracias a un 1-0 agónico en la ida en Asunción y un 0-0 en la revancha en La Plata. El "Mengão", Flamengo, ganó el mano a mano entre brasileños frente a Internacional: fue 1-0 en Río de Janeiro y un contundente 2-0 en Porto Alegre, siendo el único equipo no argentino en el lado derecho del cuadro.

Cuatro equipos argentinos, tres brasileños y un equipo ecuatoriano buscan ser protagonistas de la gran final de la Copa Libertadores en Lima, Perú.