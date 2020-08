Hoy a las 16, hora argentina, Atalanta y París Saint Germain inaugurarán una forma de definición inédita en la historia de la Liga de Campeones de Europa. Condicionada por la pandemia de coronavirus, la eliminación de los equipos a partir de los cuartos de final será a partido único, lo que le dará tensión y hasta dramatismo a cada juego. Un empate generará un alargue de 30 minutos y una posterior definición por penales.

En esta jornada será el turno de italianos y franceses, cultores del juego ofensivo y con gran capacidad de gol. En Atalanta, instalado por primera vez en esta instancia, el argentino Alejandro Gómez es el generador de juego y el colombiano Duvan Zapata, el goleador implacable.

El equipo galo tiene más recursos, aunque no es seguro que vaya a poder utilizar a todos. Kyliam Mbappé, su principal arma en el ataque, se está recuperando de una lesión, por lo que no es segura su presencia desde el inicio. Sí estará Neymar, y también Mauro Icardi, pero no Ángel Di María, suspendido.

El conjunto parisino se sacó de encima a un duro rival en octavos de final al eliminar a Borussia Dortmund, mientras que Atalanta continuó dando sorpresas al dejar en el camino a Valencia. El partido promete muchas situaciones de gol y, por supuesto, igual cantidad de emociones.

Atalanta: Sportiello; Djimsiti, Toloi, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gómez y Duván Zapata.



PSG: Keylor; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar.



Hora: 16. Estadio: La Luz (Lisboa). Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).