Atenas ganó en Junín y llega entonado al debut en Córdoba

Atenas se trajo un triunfazo de Junín tras vencer a Argentino por 84 a 66, en un partido que lo tuvo de menor a mayor. Marc Loving y Von Cameron Davis fueron los máximos anotadores con 18 puntos cada uno.

El local arrancó con todo, más intenso y efectivo, y llegó a sacar nueve de ventaja (16-7). Pero la rotación que metió Gustavo Peirone le dio aire al “Griego”, que cerró el primer cuarto arriba 22-20.

Desde ahí, el banco fue determinante: entre Oberto, Ledesma, Montero y Buendía aportaron casi todos los puntos del equipo en el segundo parcial para irse al descanso 45-37.

En el complemento, Atenas controló el ritmo con Zurschmitten como conductor y llegó a sacar 16 puntos de diferencia y selló una victoria sólida para cerrar una gira perfecta.

El sábado, desde las 11.30, debutará en Córdoba frente a Boca Juniors, el último campeón. Las entradas ya están a la venta en la sede del club y por la web oficial.