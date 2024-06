Atenas ganó su primera final rumbo al ascenso

No podía ser de otra forma, es una final y se juega con los dientes apretados. Atenas y Racing de Chivilcoy arrancaron con todo. Mejor el local con Lucas Arn (10) y Juan Cruz Oberto (6) dañano en la ofensiva. En la visita, José Peralta hacía todo en ataque (9) y sobre el final de los primeros diez el juego quedó igualado en 24.

Con el envión del final, Racing logró adelantarse en el marcador en el inicio del segundo y llegó a sacar 8 (26-34). Al Griego se le complicó superar el juego físico y defensivo que le propuso el rival. La zona 2-3 desorientó a los visitantes, parcial de 10-0 con dos triples seguidos, para que Atenas vuelva al frente en el marcador. Buen ingreso de Chris Ware con puntos y rebotes. Al descanso se fueron 45 a 38.

A 14 se fue el local ni bien se inició el tercero. 54 a 40 con tres triples de Lucas Arn incluidos. Fue el momento de mayor dominio del griego. Racing erró y no se encontró en ataque como la primera parte. Terminando el tramo, la diferencia se ajustó un poco más a lo que había pasado en la mayoría del juego transcurrido. Al último cuarto entraron 62 a 54.

Pasaron cuatro minutos y la ventaja solo se achicó a seis (67-61). Hasta aquí ni Atenas lo tenía cerrado, ni Racing bajaba los brazos. Corrieron el reloj y no había muchos movimientos. Claramente eso le favorecía al local pero no dejaba de ser una amenaza el no poder quebrarlo. Triple y tapón en defensa del capitán griego para irse a 11 y ahora si quedarse con el primer punto de la serie.

El próximo martes, se verán nuevamente las caras, a partir de las 21. Luego la serie seguirá en Chivilcoy.

Final Liga Argentina

Juego 1: Atenas 80 - Racing de Chivilcoy 72 | Serie: 1- 0

Juego 2: Martes 11/07 | 21 en Córdoba

Juego 3: Sábado 15/07 | 21 en Chivilcoy

Juego 4: Lunes 17/07 | 21 en Chivilcoy*

Juego 5: Jueves 20/07 | 21 en Córdoba*