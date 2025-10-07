Atenas ganó un partido clave ante Racing en Chivilcoy

Atenas consiguió su primer triunfo de la temporada tras ganarle como visitante a Racing de Chivilcoy en un partido muy cerrado. Fue por 83-80, con Nicolás Zurschmitten como figura en el Griego (anotó 18 puntos).

Ambos equipos llegaban necesitados de puntos tras dos derrotas consecutivas, por lo que el trámite fue muy parejo y no tuvo un dominador. Con el correr de los minutos, Atenas logró imponer el ritmo y cerró el primer cuarto 27-23 arriba.

En el segundo parcial el nivel del partido bajó. Hubo más imprecisiones y faltas de ambos lados. Racing aprovechó y acortó distancias para irse al descanso 42-38 abajo.

En el tercer cuarto predominaron los triples. Thomas Cooper, gran figura de Chivilcoy con 34 puntos, convirtió cuatro triples. Atenas respondió con cinco, que le permitieron seguir al frente. El conjunto cordobés se fue 62-60 arriba con el último cuarto por jugar.

El cierre fue para el infarto. Atenas y Racing se repartieron el protagonismo y ninguno terminó de liquidarlo. El Griego se hizo fuerte por los nombres de Zurschmitten, Buendía y Nakye Sanders. En los minutos finales, las faltas llevaron el juego a los tiros libres. Con el marcador igualado en 79, Montero apareció desde la línea para definir la victoria del Griego.

La gira de Atenas continuará este miércoles a las 21.30, cuando visite a Argentino en el Fortín de las Morochas, en Junín.

Alarma en el Griego

En la previa del encuentro, el juvenil Germán Misetich sufrió una descompensación y fue trasladado al hospital más cercano.

Según confirmaron desde el club, el jugador se encuentra estable, continuará internado y se le realizarán estudios complementarios.