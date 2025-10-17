Atenas lo dio vuelta en La Banda y se llevó un triunfazo ante Olímpico

Atenas de Córdoba consiguió una victoria memorable en su visita a La Banda. El “Griego” derrotó 87-84 a Olímpico en tiempo suplementario, luego de protagonizar una gran remontada en el tramo final del encuentro.

El local había impuesto condiciones desde el arranque, con un primer cuarto dominado por Forestier, autor de 12 puntos, para cerrar el parcial 23-18. En el segundo segmento, los dirigidos por Villagrán mantuvieron la ventaja con Vieta como referente ofensivo y se fueron al descanso arriba por 43-35.

Sin embargo, el conjunto cordobés mejoró su intensidad en defensa y empezó a descontar con el aporte de Ferreyra y Oberto. En el último cuarto, Atenas mostró su mejor versión: acertó desde el perímetro y logró igualar el marcador 77-77 con una acción de Ledesma sobre el cierre.

En el tiempo extra, Olímpico volvió a adelantarse, pero las pérdidas en los minutos decisivos resultaron clave. Un doble de Ferreyra puso al “Griego” al frente, y tras el error en el triple final de Pérez, Atenas selló el triunfo 87-84 para celebrar una victoria de carácter fuera de casa.