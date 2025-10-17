Atenas de Córdoba consiguió una victoria memorable en su visita a La Banda. El “Griego” derrotó 87-84 a Olímpico en tiempo suplementario, luego de protagonizar una gran remontada en el tramo final del encuentro.

Atenas lo dio vuelta en La Banda y se llevó un triunfazo ante Olímpico

El local había impuesto condiciones desde el arranque, con un primer cuarto dominado por Forestier, autor de 12 puntos, para cerrar el parcial 23-18. En el segundo segmento, los dirigidos por Villagrán mantuvieron la ventaja con Vieta como referente ofensivo y se fueron al descanso arriba por 43-35.

Sin embargo, el conjunto cordobés mejoró su intensidad en defensa y empezó a descontar con el aporte de Ferreyra y Oberto. En el último cuarto, Atenas mostró su mejor versión: acertó desde el perímetro y logró igualar el marcador 77-77 con una acción de Ledesma sobre el cierre.

En el tiempo extra, Olímpico volvió a adelantarse, pero las pérdidas en los minutos decisivos resultaron clave. Un doble de Ferreyra puso al “Griego” al frente, y tras el error en el triple final de Pérez, Atenas selló el triunfo 87-84 para celebrar una victoria de carácter fuera de casa.

