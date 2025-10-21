Atenas lo peleó, pero se quedó con las manos vacías ante San Lorenzo

Atenas no pudo cerrar la historia y cayó 92-85 ante San Lorenzo por la Liga Nacional de Básquet. El equipo de Boedo supo aprovechar su momento en el último cuarto.

El inicio fue prometedor para el Griego, que impuso su juego colectivo y se adueñó del ritmo. Nicolás Zurschmitten tuvo un primer cuarto brillante, con 13 puntos y varias asistencias. San Lorenzo reaccionó rápido en el segundo capítulo con un parcial de 14-5 que lo puso al frente (38-37). Atenas ajustó a tiempo y se fue al descanso con ventaja de seis (50-44).

En el complemento bajó la efectividad de ambos y el partido se volvió más trabado. Nakye Sanders (15 puntos) y Juan Nally (18 en ese tramo) se cruzaron en un duelo intenso bajo el aro. Al cierre del tercer cuarto, el local seguía al frente 67-66, pero el Ciclón ya mostraba señales.

El último período fue todo del visitante. Con dos triples clave y un doble, San Lorenzo pasó al frente (74-69) y manejó el cierre con mayor templanza. A falta de un minuto y medio, Facundo Rutemberg metió su segundo triple consecutivo y liquidó la historia.

Ahora, los dirigidos por Peirone volverán a jugar el sábado 25 a las 11.30 frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, con transmisión de TyC Sports.

Las entradas se pueden conseguir en la sede del club (lunes a viernes de 9 a 19), en boleterías del estadio una hora antes del partido o de forma virtual en basquet.id. Los valores son de $20.000 para plateas y $14.000 para preferencial, con opciones de pago en efectivo, transferencia o tarjeta.