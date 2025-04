Atenas perdió ante La Unión en barrio General Bustos

La Unión comenzó mejor y sin mucho esfuerzo se puso arriba 11 a 7. Atenas erró más de la cuenta, sin embargo, se las arregló para seguir en juego y terminar el primer cuarto 16 a 19 abajo.

Parcial de 8 a 2 para la visita que se escapó a nueve (18-27) y obligó a Gustavo Peirone, DT local, a pedir tiempo muerto para reordenar a su equipo. La máxima llegó a 15 ya que el griego siguió enemistado con el aro, se perdió en ataque y La Unión lo aprovechó.

Una de las claves fueron los cinco de diez en triples de la visita para sacar la ventaja. En casi tres minutos, Atenas despertó y bajó a seis, 29 a 35, y el animó parecía ser otro. La primera mitad se cerró 32 a 40.

En el tercer cuarto fue otra historia, con cuatro minutos jugados, Atenas clavó un parcial de 13 a 5 para igualar en 45. Buen pasaje de Leo Lema defendiendo y aportando puntos. Pero ese buen momento duró poca y nada, La Unión metió 10 puntos seguidos (45-55) y se volvió a escapar para mantener el dominio del juego. Esa diferencia se mantuvo hasta el final del tramo (49-59).

Otra vez el local no convirtió y la diferencia volvió a ser de 15 para la visita que se consolidaba con el paso de los minutos. Atenas, al igual que su último partido, no tuvo una buena noche y esta vez parecía que no habría remontada para ganarlo. Con autoridad los formoseños se llevaron un juego clave para su situación en la posiciones. El resultado final fue 68 a 87.

Lo que sigue para Atenas será su última gira de la Fase Regular visitando a Riachuelo, Quimsa y Olímpico. Luego finalizará dicha etapa con los partidos de local con Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Oberá.

Fotos prensa Atenas | Ignacio Lingua