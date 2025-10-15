Atenas sufrió una categórica derrota este martes por la noche en su visita a Quimsa.

Los santiagueños impusieron su poderío ofensivo y no dejaron dudas para quedarse con un triunfazo por 102-66 en su estadio, en el marco de la sexta fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Al Griego le quedó grande el partido y perdió sin atenuantes. No pudo sostener el ritmo del local, que dominó el juego desde el amanecer con un alto porcentaje de efectividad en los lanzamientos y una defensa sólida que limitó las opciones ofensivas del “Griego”. Atenas en ningún momento se acercó, ni dio pelea y terminó cayendo de manera apabullante.

Con muchas cosas para replantear, el conjunto de Peirone, continúa con un andar regular y aún no convence. Leo Lema fue el goleador del juego con 23 puntos.

El club cordobés quedó con tres victorias y tres derrotas en la temporada. El próximo partido será este jueves a las 22 contra Olímpico de La Banda, en condición de visitante.