Condicionado por la victoria de Oberá Tenis Club sobre Instituto, la Asociación Deportiva Atenas no tiene más que ganar para poder seguir con chances de no jugar los play off por el descenso de categoría.

Con su triunfo sobre "La Gloria" el equipo misionero se alejó del de barrio General Bustos en la tabla de posiciones. Ahora, a Atenas le queda ganar y que Ferro Carril Oeste no lo haga para tener la esperanza de continuar en la máxima temporada sin depender de partidos definitorios. En rigor, ambos rivales tienen dos partidos ganados más que los Griegos, que además de jugar hoy con Libertad, el miércoles deben enfrentar a Obras Sanitarias.

Si no consigue ganar los dos encuentros deberá medirse con Bahía Básket en una serie al mejor de tres partidos para quedarse en la elite del básquetbol nacional.